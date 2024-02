Người dân xếp hàng xin chữ đầu năm

"Sáng nay gia đình đi hơn 10 km đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cho các con chơi Tết, xin chữ đầu năm. Con gái Diệu Anh 7 tuổi xin chữ Bình An, con trai 14 tuổi xin chữ Đỗ Đạt. Hy vọng năm mới gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, bình an", anh Dần, ở quận Hà Đông, nói.