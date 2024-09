Người dân xếp hàng mua xăng tại Quảng Ninh

Nhiều cây xăng tại các địa phương bị ảnh hưởng do siêu bão Yagi, có nơi người dân phải xếp hàng, chờ gần 30 phút để mua nhiên liệu.

Sáng 8/9, hàng trăm người dân mang chai nhựa, can, đứng xếp hàng dài ở cửa hàng 125 - Petrolimex ở phường Hà Tu, thành phố Hạ Long để mua xăng dầu. Sau một ngày bị cắt điện toàn thành phố do bão Yagi, các cây xăng cũng tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.



Anh Hoàng Quang Huy, trú thành phố Hạ Long, cho biết xếp hàng gần 30 phút để mua 10 lít dầu về chạy máy phát điện và 5 lít xăng để đổ cho 3 xe máy của gia đình.

Người dân xếp hàng chờ mua tại một cây xăng ở Hà Tư, Hạ Long, Quảng Ninh, sáng 8/9. Ảnh: Phạm Dự

Theo một đại diện của Petrolimex, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Quảng Ninh chưa khắc phục sau bão, trong khi nhu cầu tăng. Do đó, tại các cửa hàng được mở cửa lại, lượng khách vào đông, nhiều thời điểm có thể phải xếp hàng. Tuy nhiên, ông cho biết hiện chỉ còn một số cây xăng bị thiệt hại nặng, dự kiến được khắc phục để hoạt động trở lại vào ngày mai.

Báo cáo của các đơn vị chức năng tại cuộc họp của Bộ Công Thương sáng nay cũng ghi nhận nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu bị thiệt hại do siêu bão Yagi. Trong đó, Công ty Xăng dầu B12 (đầu mối cung cấp xăng dầu lớn nhất miền Bắc, thuộc Petrolimex) bị sạt lở 100 m bờ kè và chìm 2 tàu kéo phao khi đang neo đậu tại kho cảng. Các kho xăng dầu Cái Lân (Quảng Ninh), An Hải và Đình Vũ (Hải Phòng) cũng bị ảnh hưởng.



Tại Hải Phòng và Quảng Ninh, nhiều cửa hàng xăng dầu bị tốc mái. Tình trạng mất điện diện rộng, không có kết nối Internet cũng ảnh hưởng tới các cơ sở bán hàng tự động và kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử.

Tại Bắc Giang, sáng nay các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn mở cửa bán. Hệ thống cửa hàng trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thêm thiệt hại đáng kể nào. Dự kiến, hoạt động cung ứng xăng dầu diễn ra bình thường.

Tại Hà Nội, báo cáo nhanh của Sở Công Thương cập nhật đến 9h cho thấy, thành phố không có thiệt hại về người và các trang thiết bị phục vụ bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu. Đa số các cửa hàng bị hư hại như bong tróc hệ thống quảng cáo, rơi biển hiệu, vỡ cửa kính, tốc mái, đứt, chập dây điện, cây đổ gần vị trí cửa hàng. Sáng sớm, các doanh nghiệp đã dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Hiện, cơ bản các cửa hàng hoạt động bình thường.

Chỉ một số cây xăng tạm dừng do sự cố mất điện lưới, chờ cơ quan điện khắc phục, xử lý sự cố đứt đường dây, dọn dẹp cây đổ... Một số cửa hàng chỉ thanh toán được bằng tiền mặt do mất tín hiệu viễn thông.

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) đề nghị EVN, EVNNPC ưu tiên cấp điện cho xăng dầu, các hệ thống cung cấp hàng hóa thiết yếu, nhất là khắc phục điện cho khu vực B12 để bơm xăng dầu với khu vực 1 và miền Bắc.

Tại cuộc họp sáng nay, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các bộ ngành chỉ đạo thương nhân đầu mối, phân phối bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Bộ Thông tin và Truyền thông khắc phục, khôi phục cung cấp dịch vụ viễn thông, mạng Internet để phục vụ hoạt động cung cấp điện, xăng dầu...

Phạm Dự - Phương Dung