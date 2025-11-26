Người dân vùng lũ được tiêm vaccine miễn phí - Báo VnExpress

Chương trình triển khai từ ngày 22/11, dự kiến kéo dài đến hết ngày 15/12, tại các trung tâm tiêm chủng VNVC gồm: An Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Phú Tài, Pleiku, An Khê, Đak Đoa tại Gia Lai; Sông Cầu, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Ea Kar, Cư M’Gar tại Đăk Lăk; Nha Trang, Ninh Hòa và Phan Rang tại Khánh Hòa.
Theo đại diện đơn vị, đây là những địa phương bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão số 13 và trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Sau 4 ngày có hàng nghìn người dân các địa phương lũ lụt đã được tiêm vaccine. Trong ảnh, nhiều người dân đang chờ tiêm vaccine uốn ván tại VNVC Tuy Hòa, ngày 25/11.
Tất cả người dân có vết thương hở khi đến trung tâm sẽ được bác sĩ thăm khám, kiểm tra lịch sử tiêm chủng và chỉ định tiêm vaccine hoặc huyết thanh phù hợp.
Anh Nguyễn Minh Sang, 30 tuổi, đến VNVC Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk để tiêm ngừa vaccine uốn ván vì bị thương ở chân khi đi cứu hộ tại quê nhà Khánh Hòa. Trước khi tiêm chủng, anh được bác sĩ khám sàng lọc kỹ như kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nghe tim phổi, đo huyết áp...
Ông Nguyễn Kim Bằng, 66 tuổi, ở phường Bình Kiến, Đắk Lắk, bị bóng đèn cứa trúng tay, chân cũng trầy da, chảy máu do té ngã khi nhà ngập sâu. Vợ ông, 58 tuổi, cũng bị mảnh chai cứa đứt tay trong lúc dọn dẹp. Do nước lũ dâng cao, sau 5 ngày vợ chồng ông mới đi tiêm ngừa. Vết thương ở chân của ông Bằng đã mưng mủ, nhiễm trùng, được xử lý trước khi đi tiêm ngừa.
"Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối giúp giảm phần nào gánh nặng chi phí cho người dân chịu nhiều thiệt hại do bão lũ", ông Bằng nói.
Nguyễn Văn Thương, 19 tuổi, dân quân tự vệ ở Quy Nhơn Tây (Gia Lai), đến VNVC Phú Tài tiêm vaccine và huyết thanh uốn ván sau khi giẫm phải đinh lúc hỗ trợ người dân dọn dẹp trong đợt lũ.
Em Văn Phúc, 9 tuổi, ở xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk, bị thương ở trán trong khi chạy nhảy. Anh Hưng, 28 tuổi, cha của Phúc biết đến chương trình tiêm uốn ván miễn phí của VNVC qua thầy giáo của con. Một ngày sau, cậu bé được cha đưa đến VNVC Sông Cầu để tiêm vaccine phòng uốn ván.
BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết người dân đến tiêm uốn ván chủ yếu do bị thương khi gia cố, dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ. Nhiều trường hợp đứt tay, chân, dẫm phải đinh hay vật nhọn phải chờ nước rút mới đi tiêm. Trước khi tiêm, bác sĩ sẽ thăm khám vết thương, kiểm tra lịch sử tiêm chủng và chỉ định vaccine cùng huyết thanh phù hợp, hoàn toàn miễn phí. Trong ảnh, người dân đang được test huyết thanh uốn ván.
Vi khuẩn uốn ván tồn tại trong bùn đất, dễ xâm nhập qua vết thương hở dù rất nhỏ. Bệnh uốn ván thường gây co cứng cơ, tỷ lệ tử vong có thể tới 90% nếu không điều trị kịp thời. Thời gian ủ bệnh 3-21 ngày, thậm chí chỉ một ngày. Tiêm phòng kịp thời giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng. Ngoài ra, trước khi có vết thương hở, người dân nên chủ động tiêm vaccine dự phòng để nâng cao hiệu quả bảo vệ.
Người chưa tiêm hoặc không rõ lịch sử tiêm chủng sẽ được chỉ định 3 mũi uốn ván: mũi 2 cách mũi đầu 1 tháng, mũi 3 cách mũi 2 sáu tháng. Vaccine cần nhắc lại mỗi 10 năm hoặc khi có vết thương để duy trì hiệu quả. Với người đã tiêm đủ 3 mũi trước đó, khi có vết thương lớn chỉ cần nhắc một liều, không cần huyết thanh uốn ván. Trong ảnh, người dân tiêm vaccine uốn ván miễn phí tại VNVC Ea Kar, Đắk Lắk.
Trước đó, trong các đợt mưa lũ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, VNVC đã trao tặng hàng nghìn túi thuốc khẩn cấp và tiêm miễn phí vaccine, huyết thanh uốn ván cho người dân. Hệ thống kho lạnh, xe lạnh và tủ chuyên dụng của VNVC luôn duy trì bảo quản vaccine ổn định ở 2-8 độ C, kể cả trong mùa bão lũ.
Hòa Bình
Ảnh: VNVC