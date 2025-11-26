Người dân vùng lũ được tiêm vaccine miễn phí - Báo VnExpress

Chương trình triển khai từ ngày 22/11, dự kiến kéo dài đến hết ngày 15/12, tại các trung tâm tiêm chủng VNVC gồm: An Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Phú Tài, Pleiku, An Khê, Đak Đoa tại Gia Lai; Sông Cầu, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Ea Kar, Cư M’Gar tại Đăk Lăk; Nha Trang, Ninh Hòa và Phan Rang tại Khánh Hòa.

Theo đại diện đơn vị, đây là những địa phương bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão số 13 và trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Sau 4 ngày có hàng nghìn người dân các địa phương lũ lụt đã được tiêm vaccine. Trong ảnh, nhiều người dân đang chờ tiêm vaccine uốn ván tại VNVC Tuy Hòa, ngày 25/11.