Người dân TP HCM lại ùn ùn chạy xe máy về quê

Dòng người đi xe máy chở theo valy, nhu yếu phẩm về quê tự phát, làm tuyến cửa ngõ phía Đông, TP Thủ Đức ùn tắc, cảnh sát phải điều động lực lượng giải tỏa.

Trưa 15/8, dòng người chạy xe máy khựng lại tại chốt kiểm soát cách cổng khu du lịch Suối Tiên, xa Lộ Hà Nội, TP HCM chừng 500 m. Hàng chục công an, quân sự, y tế kéo barie chặn dòng người ở chốt kiểm soát. Nhiều người bóp còi, hò reo yêu cầu lực lượng chức năng cho qua.

Dừng xe sát rào, anh Hoàng Văn Trung, quê Nghệ An, làm công nhân khu công nghiệp Đồng An, Bình Dương, chở 5 chai nước suối để trong bọc nilon, sau lưng chở một valy lớn, treo thêm vài gói mì tôm và chai xăng 5 lít. Người đàn ông 40 tuổi, nước da ngăm đen kể, bị công ty cho nghỉ việc gần 3 tháng nay. Do không có thu nhập, chủ trọ không giảm tiền phòng, anh cạn tiện nên rất khó khăn.

Dòng người chạy xe áy về quê trên xa lộ Hà Nội, trước khu vực Bến xe Miền Đông mới, trưa 15/8. Ảnh: Hà An

"Khu vực gần chỗ tôi ở phát hiện mấy ca F0, thêm người chết vì dịch nên sợ lắm nên không dám ở lại", anh Trung nói và cho biết, nhiều tháng không lương nhưng chưa nhận được khoản hỗ trợ nào từ phía chính quyền. Khó khăn quá, buộc anh phải thu xếp đồ đạc, trả phòng trọ, khăn gói về quê bằng xe máy. "Tôi hết cách rồi, biết là cả nước đang giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó nhưng nếu ở lại không có tiền xài, sợ bị nhiễm bệnh", anh Trung chia sẻ.

Cạnh đó, gia đình anh Hoàng Văn Hoa, quê Quảng Trị, làm công nhân khu chế xuất Linh Trung 2, TP Thủ Đức, cũng cùng chung hoàn cảnh khi cả 2 vợ chồng thất nghiệp vì dịch. Không có tiền sống buộc anh và vợ dậy sớm từ 5 giờ sáng, chở theo cô con gái 3 tuổi về quê bằng xe máy. "Về quê mình còn có gia đình, bà con thân thích, chứ ở nơi đất khách quê người, không việc làm thật sự không biết lấy gì sống", anh kể.

Để giải tỏa đám đông, không xảy ra ùn tắc, cảnh sát giao thông, Công an TP Thủ Đức phối hợp lực lượng quân sự hướng dẫn người dân tập kết ở khu vực rộng chừng 500 m2 trước cổng Bến xe miền Đông mới. Lực lượng chức năng phát loa yêu cầu người dân giãn cách và quay về nơi ở, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ.

Đến 12h30, hàng nghìn người vẫn tập trung ở khu vực, lực lượng chức năng được điều động thêm giữ an ninh trật tự. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc TP Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường cùng lực lượng chức năng bàn phương án giải quyết.

Cách Bến xe Miền Đông mới gần 30 km, sáng nay hơn 500 người dân sau khi hẹn nhau trên mạng xã hội đã tập trung ở quốc lộ 1, quận Bình Tân, để chạy về các tỉnh miền Trung. Nhiều người chở lỉnh kỉnh đồ đạc dự định đi thành đoàn để về quê khi biết tin TP HCM sẽ giãn cách thêm một tháng. Hàng trăm xe máy đậu chắn ngang làn đường gây ùn tắc quốc lộ.

Anh Nguyễn Văn Sen, công nhân cho biết, do thất nghiệp nhiều tháng, gia đình không còn khả năng trụ lại ở TP HCM nên định lái xe máy chở vợ và con về Bình Định. " Ở lại TP HCM thì tuân thủ Chỉ thị 16, nhưng kinh tế khó khăn quá tôi chịu không nổi. Bởi vậy tôi muốn về quê có mắm ăn mắm, có muối ăn muối dễ sống hơn", anh Sen nói.

Cảnh sát cùng UBND quận Bình Tân sau đó đã vận động đoàn người về trường THCS-THPT Nam Việt, cách đó 2 km để họ ăn uống, nghỉ ngơi. Sau đó, các phường đã thống kê đưa từng người trở về nơi ở để tránh tụ tập.

Người dân về quê tập trung ở quốc lộ 1A, quận Bình Tân, sáng 15/8. Ảnh: Đình Văn

Theo ông Lê Văn Thinh, Bí thư quận uỷ Bình Tân, sau khi yêu cầu người dân không về quê, quận vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà. Trường hợp chủ nhà trọ không đồng ý, địa phương sẽ có phương án chăm lo, hỗ trợ để người dân yên tâm ở lại. " Địa phương sẽ đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm để sống trong một tháng giãn cách sắp tới", ông Thinh nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng CSGT TP HCM cho biết, sáng nay nhiều đội CSGT của phòng đã phối hợp Công an TP Thủ Đức và TP Dĩ An vận động người dân tập trung ở quốc lộ 1, quận Bình Tân và dưới chân cầu vượt Linh Xuân quay về nơi ở. Hơn chục trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng đã kiểm tra giấy tờ, xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng.

Theo thượng tá Bình, ngoài chốt kiểm soát cửa ngõ TP HCM, đơn vị còn tuần tra lưu động trên các tuyến đường khi phát hiện có người tập trung về quê sẽ vận động, xử lý để họ không ra khỏi TP HCM.

Trong công điện hôm 31/7, Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 phải làm nghiêm, "tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7 tới khi hết giãn cách, trừ trường hợp được chính quyền cho phép". Các tỉnh sau đó đã dừng đón người về quê tự phát bằng xe máy.

* Tiếp tục cập nhật

Hà An - Đình Văn