Người dân tháo dỡ nhà, giao mặt bằng cải tạo rạch Xuyên Tâm

Hơn hai tháng qua, nhiều hộ dân hai bên rạch Xuyên Tâm, đoạn qua quận Bình Thạnh cũ, đồng loạt tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo rạch.

Dự án gồm tuyến rạch chính dài gần 6,7 km nối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với sông Vàm Thuật và ba nhánh dài hơn 2,2 km (cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi). Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 17.230 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 14.000 tỷ đồng.