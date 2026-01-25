Người dân tháo dỡ nhà, giao mặt bằng cải tạo rạch Xuyên Tâm

Hơn hai tháng qua, nhiều hộ dân hai bên rạch Xuyên Tâm, đoạn qua quận Bình Thạnh cũ, đồng loạt tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo rạch.
Dự án gồm tuyến rạch chính dài gần 6,7 km nối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với sông Vàm Thuật và ba nhánh dài hơn 2,2 km (cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi). Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 17.230 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 14.000 tỷ đồng.
Cách đó khoảng 200 m, hai căn nhà khác đang được xe cẩu phá dỡ, dọn xà bần và thu gom phế liệu.
Dự án thu hồi đất của hơn 2.230 hộ dân, tổ chức; riêng quận Bình Thạnh cũ có 2.078 hộ thuộc diện giải tỏa. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh chi trả bồi thường, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch trong quý II.
Ông Nguyễn Văn Sơn đập các mảng tường vừa được xe cẩu kéo sập để thu gom sắt thép. Nhóm của ông nhận thầu tháo dỡ hai căn nhà với giá hơn 20 triệu đồng. "Việc dỡ nhà chỉ mất vài ngày, tốn thời gian nhất là khâu lọc sắt thép trong kết cấu bêtông", ông nói.
Ông Ngô Quốc Trung (48 tuổi) đứng bên nền nhà gia đình vừa bàn giao cách đây một tháng. Ngôi nhà rộng gần 70 m2, được bồi thường 36 m2 với số tiền 3,5 tỷ đồng. Ông dùng tiền mua nhà khác nhưng vẫn thuê gần chỗ cũ để tiện công việc.
Gắn bó hơn 40 năm với khu vực, ông cho biết rạch Xuyên Tâm ngày càng ô nhiễm. "Dù mức bồi thường chưa thật hợp lý, nhưng tôi vẫn ủng hộ dự án cải tạo để dòng kênh xanh sạch, khang trang hơn", ông nói.
Một số hộ sau khi giải toả đã xây lại nhà mới trên phần diện tích đất còn lại.
Trong ranh dự án, vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu là các dãy nhà lụp xụp ven rạch.
Theo cơ quan chức năng, việc bồi thường gặp khó do nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà đất bằng giấy tay, vi bằng; cùng các vướng mắc về xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội và suất tái định cư tối thiểu.
UBND TP HCM đã giao Sở Xây dựng hoàn tất sửa chữa các căn hộ tái định cư trước ngày 30/3 để sớm bàn giao, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Dự án cải tạo gồm nạo vét rạch, xây kè bảo vệ bờ, đầu tư hệ thống thu gom nước thải, nước mưa về nhà máy xử lý tập trung. Hai bên bờ sẽ xây đường hai làn mỗi bên rộng 6 m, vỉa hè 3-4 m, kết hợp công viên, mảng xanh và hệ thống chiếu sáng.
Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào năm 2028, song lãnh đạo TP HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung rút ngắn tiến độ.
Khi hoàn thành, cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ góp phần cải thiện giao thông, thoát nước, chống ngập và môi trường, qua đó có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng khu vực.
Vị trí rạch Xuyên Tâm chảy qua Bình Thạnh và Gò Vấp cũ. Đồ họa: Đăng Hiếu
Quỳnh Trần