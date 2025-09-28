Người dân sơ tán trước khi bão Bualoi đổ bộ

Sáng 28/9, tại xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - nơi từng chịu thiệt hại lớn do bão Kajiki cuối tháng 8, trời âm u, sóng biển vỗ mạnh báo hiệu bão sắp đến.

Lo ngại bão Bualoi đổ bộ, chính quyền đã lên kế hoạch di dời dân ở 7 thôn, với hơn 800 hộ, 1.746 nhân khẩu.