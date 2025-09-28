Người dân sơ tán trước khi bão Bualoi đổ bộ

Sáng 28/9, tại xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - nơi từng chịu thiệt hại lớn do bão Kajiki cuối tháng 8, trời âm u, sóng biển vỗ mạnh báo hiệu bão sắp đến.
Lo ngại bão Bualoi đổ bộ, chính quyền đã lên kế hoạch di dời dân ở 7 thôn, với hơn 800 hộ, 1.746 nhân khẩu.
Ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch xã Thiên Cầm, cho biết cán bộ xã và các thôn đã đến từng hộ dân gần biển vận động, phân tích nguy cơ, đề nghị họ di chuyển đến nhà người thân ở vị trí an toàn hoặc đến trường học, nhà văn hóa. Việc di dân phải hoàn thành trước 15h hôm nay.
Từ 9h, một số cụ già bắt đầu được người thân, chính quyền dùng xe máy chở đến trường mầm non, nhà văn hóa trên địa bàn.
Cụ già bệnh tật, đau ốm lâu ngày được bộ đội bế ra ôtô đi tránh bão.
Ở xã miền núi Gia Hanh, trước đây thuộc huyện Can Lộc, lo ngại mưa lớn sau bão Bualoi gây sạt lở, ngập lụt cục bộ, sáng nay công an xã đã tới nhà dân vận động, đưa đi sơ tán.
Trước mắt chính quyền ưu tiên người già, trẻ em, hoặc những người đang mắc bệnh khó di chuyển. Trong ảnh, công an xã đang dìu một cụ bà bị khiếm thị ra xe máy, chở tới nhà văn hóa cách hơn 2 km.
Tại phường Sông Trí, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh, công an phường đã dùng xe chuyên dụng tới di dời dân. Ngoài ra, chính quyền còn điều hai xe đưa đón học sinh để hỗ trợ.
Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch phường Sông Trí, cho biết đến gần trưa lực lượng chức năng đã sơ tán 300 trong tổng số 600 hộ dân đến nơi an toàn.
Các địa phương đa phần chọn trường mầm non, nhà văn hóa là nơi tạm trú. Bên trong các phòng được bố trí sẵn phản, chiếu, đồ ăn, nước uống.
Theo kế hoạch, để chống bão Bualoi, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến di dời hơn 15.000 hộ dân sống tại khu vực xung yếu.
Tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nơi giáp biển, dự báo có thể chịu tác động của gió bão cấp 12, từ sáng nay chính quyền đã tập trung họp dân tại nhà văn hóa, phổ biến phương án di dời.
Công an phường lái ôtô chuyên dụng đến từng nhà người dân, hỗ trợ họ lên xe, chở đến trường học, nhà văn hóa cách nhà 2-4 km tránh bão.
Một cụ già được xe của quân đội đưa đến trường Tiểu học Nghi Thủy tránh trú bão.
Ngoài di dân, tại những ngôi nhà cấp bốn có nguy cơ thiệt hại khi bão đổ bộ, cảnh sát đã di chuyển những tài sản đắt tiền như quạt hơi nước, tivi đưa đến gửi tại các ngôi nhà kiên cố khác.
Trưa 28/9, người dân phường Cửa Lò vui vẻ khi đến nơi tránh trú an toàn. Theo kế hoạch, toàn phường có 615 hộ với 1.778 nhân khẩu phải di dời, đến trưa nay công việc gần hoàn tất.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tâm bão đang nằm trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bualoi di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h, dự kiến đổ bộ vào khu vực Quảng Trị - Nghệ An trong chiều tối nay.
Đức Hùng