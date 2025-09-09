Người đàn ông tử vong do ong đốt

Nghệ AnNgười đàn ông 51 tuổi ở xã Anh Sơn bị ong tấn công khi ra bờ sông Lam cắt cỏ cho cá, sau đó qua đời do vết thương quá nặng.

Sáng 9/9, ông ra bờ sông cắt cỏ về cho cá trong ao. Trưa cùng ngày, không thấy trở về, gia đình đi tìm và phát hiện ông nằm bất động bên bờ sông, trên người có nhiều vết ong đốt.

Khu vực hiện trường có cây cối rậm rạp, cạnh nạn nhân có một tổ ong song chưa rõ loài. Người dân xua đuổi đàn ong, đưa nạn nhân đến trung tâm y tế cấp cứu nhưng ông không qua khỏi do vết thương nặng.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt cần bình tĩnh sơ cứu, nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách, tránh hậu quả nghiêm trọng. Người dân không nên chọc phá tổ ong; khi ong bay đến gần nên đứng hoặc ngồi yên. Cần thường xuyên phát quang bụi rậm quanh nhà để phòng tránh.

Cách đây hai hôm, một phụ nữ 35 tuổi ở xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau, và một bé trai 5 tuổi ở Gia Lai, cũng tử vong do bị ong vò vẽ đốt nhiều vết, 4 em bé khác đang điều trị.

Đức Hùng