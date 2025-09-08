Hai người tử vong do ong vò vẽ đốt

Một phụ nữ 35 tuổi ở xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau, và một bé trai 5 tuổi ở Gia Lai, tử vong do bị ong vò vẽ đốt nhiều vết, 4 em bé khác đang điều trị.

Người phụ nữ trên cùng con trai 3 tuổi đang đi trên đường hôm 6/9, bất ngờ một tổ ong vò vẽ từ trên cây tràm rơi xuống đất, bầy ong túa ra đốt hai mẹ con. Những người chứng kiến cho hay người mẹ lo bảo vệ con, không kịp chạy nên bị ong đốt nhiều.

Hai mẹ con được người dân giải cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu, song mẹ bị hàng trăm vết ong đốt đã tử vong tối cùng ngày. Con trai bị khoảng 50 vết đốt, tình trạng nguy kịch, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Đại diện UBND xã Khánh Lâm đã đến thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Còn bé trai Ksor Thơ ở Gia Lai tử vong do ngộ độc ong vò vẽ, suy tuần hoàn và hô hấp cấp, theo đại diện Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Hôm 7/9, bé cùng hai em bé khác chơi đùa gần khu vực phường An Phú thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ vỡ tổ tấn công.

Hai bé còn lại, một 4 tuổi được chẩn đoán ngộ độc độ III, đang phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố. Một bé 11 tuổi bị ong đốt độ I, sức khỏe tạm ổn nhưng vẫn cần được theo dõi sát để phòng biến chứng.

Bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Oanh

Ong vò vẽ hay ong bắp cày là loài có độc tính cao. Nọc ong có nhiều độc tố, gây biến chứng tùy thuộc số lượng vết đốt. Nạn nhân có thể sốc phản vệ, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt, người dân cần bình tĩnh sơ cứu và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng cách, tránh những hậu quả đáng tiếc. Không chọc phá tổ ong; đứng hoặc ngồi im khi ong bay đến gần. Thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà.

An Minh - Trần Hóa