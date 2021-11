Người đàn ông ngộ độc rượu, ngủ li bì hai ngày

TP HCMNgười đàn ông 56 tuổi nghiện rượu, ngủ li bì hai ngày, sau đó nhìn mờ, nặng ngực, bác sĩ nghi nhồi máu cơ tim.

Ông được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng rối loạn nhịp tim, mạch nhanh, huyết áp khó đo, phải đặt nội khí quản, hôn mê, suy đa cơ quan, suy hô hấp. Bác sĩ cấp cứu tìm hiểu tiền sử, biết bệnh nhân nghiện rượu, chẩn đoán bị ngộ độc methanol.

Kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu bệnh nhân cho thấy hơn 199 mg/dL. Bình thường chỉ số này là 0, từ mức 20 mg/dL đã có thể gây ngộ độc. Nồng độ methanol trong máu trên 50 mg/dL thường phải lọc máu cấp cứu và trên 80 mg/dL có khả năng tử vong cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Ân, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, cho biết người bệnh được truyền ethanol vào dạ dày để ngăn chặn chuyển hóa hấp thu ngộ độc, lọc máu cấp cứu hai lần. Ngày 10/11, sau 4 ngày nhập viện, sinh hiệu bệnh nhân ổn định hơn, rút nội khí quản, tăng men gan nhẹ. Hôm sau, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt, vừa được xuất viện.

Theo bác sĩ Ân, bệnh nhân ngộ độc methanol nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, tình trạng toan máu nặng suy đa cơ quan, ngưng tim dẫn đến nguy cơ tử vong, nếu cứu được tính mạng thì để lại các biến chứng mờ mắt.

"Bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện do chẩn đoán bệnh lý nhồi máu cơ tim nhưng ngay từ cấp cứu các bác sĩ đã phán đoán đúng và kịp thời nguyên nhân, giúp xử trí bệnh hiệu quả", bác sĩ Ân nói.

Nam bệnh nhân trong thời gian nằm viện điều trị. Ảnh: Bích Hạnh

Methanol còn gọi là cồn công nghiệp, công dụng làm sơn, dung môi... Chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol, tuy nhiên nhiều người vẫn pha methanol vào rượu để bán do giá rẻ. Ngộ độc rượu ethanol thường nhẹ, chỉ có các triệu chứng như say rượu; còn ngộ độc rượu do methanol thường nặng hơn.

Ngộ độc rượu methanol thường gây mờ mắt hoặc mù vĩnh viễn do teo dây thần kinh thị hoặc gai thị, tổn thương não, suy thận cấp, diễn tiến tim mạch, suy đa cơ quan.

Bác sĩ khuyến cáo không nên uống rượu bia, các chất kích thích; nên sử dụng các loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được cấp phép lưu hành.

Lê Phương