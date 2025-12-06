Người đàn ông đột quỵ được cứu tại Côn Đảo

TP HCMBệnh nhân nam 60 tuổi ở Côn Đảo bị yếu nửa người phải do đột quỵ, gia đình định vay tiền thuê trực thăng đưa vào đất liền cấp cứu nhưng ông được điều trị kịp thời, phục hồi ngay tại đảo.

Ngày 6/12, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân vừa phục hồi ngoạn mục sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Người đàn ông nhập viện trong tình trạng yếu nửa người phải, được các bác sĩ tiếp nhận trong khung giờ điều trị mở rộng (từ 5 đến 9 giờ sau khi khởi phát triệu chứng). Đây là khoảng thời gian được đánh giá là "cửa sinh tử" đối với các ca tai biến mạch máu não.

Bệnh nhân hồi phục vận động sau truyền thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, bác sĩ Chu Đức Mạnh cùng êkíp đang luân phiên công tác tại đảo đã thực hiện chụp CT và truyền dữ liệu hình ảnh về Bệnh viện Nhân dân 115. Tại đầu cầu TP HCM, PGS Thắng và ThS.BS Phạm Nguyên Bình lập tức hội chẩn từ xa. Nhóm chuyên gia xác định bệnh nhân bị nhồi máu não mức độ trung bình (điểm NIHSS là 6), ảnh hưởng chức năng vận động, ngôn ngữ nhưng không tắc động mạch thân nền. Các bác sĩ thống nhất giữ người bệnh lại điều trị tại chỗ thay vì chuyển tuyến, bởi việc thuê trực thăng lúc này vừa tốn kém vừa không giải quyết thêm được vấn đề chuyên môn.

Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong túi chỉ còn 3 triệu đồng nhưng vì quá lo lắng nên nằng nặc đòi vay mượn để thuê chuyến bay đưa ông vào đất liền. Sau khi nghe bác sĩ phân tích rủi ro di chuyển và cam kết về phác đồ điều trị tại chỗ, người nhà mới đồng ý. Bệnh viện cũng linh động hỗ trợ chi phí thuốc tiêu sợi huyết (khoảng 11 triệu đồng) để kịp thời cứu người. Chỉ sau một giờ truyền thuốc rtPA, ông lão phục hồi gần như hoàn toàn, đi lại và nói chuyện rõ ràng, chỉ còn méo miệng nhẹ và dự kiến sớm xuất viện.

Đây là trường hợp đột quỵ cấp thứ hai tại Côn Đảo được điều trị tái thông thành công trong vòng hai tháng qua nhờ sự phối hợp giữa bác sĩ luân phiên và hệ thống Telemedicine (y tế từ xa). Theo PGS Thắng, việc phát triển các đơn vị đột quỵ tại vùng hải đảo, nơi cách biệt với đất liền giúp bệnh nhân tiếp cận kỹ thuật tái tưới máu kịp thời, giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong và tàn phế vĩnh viễn.

Đánh giá về mô hình này, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhận định chương trình đưa bác sĩ chuyên khoa ra đảo đã chứng minh hiệu quả thực tế. Việc triển khai kỹ thuật cao như tiêu sợi huyết ngay tại tuyến cơ sở không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách y tế giữa đảo xa và đất liền mà còn giảm đáng kể rủi ro cho bệnh nhân khi phải chuyển viện bằng đường không hoặc đường biển.

Bệnh nhân đi lại được sau khi điều trị thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Côn Đảo, trước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là đơn vị hành chính của TP HCM, được đặc biệt chú trọng đầu tư y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau". Từ đầu tháng 9, Sở Y tế TP HCM đã tổ chức luân phiên các bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn của thành phố ra công tác một tháng tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Lê Phương