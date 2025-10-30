Người đàn ông bị đột quỵ thể nguy hiểm

Hà NộiBệnh nhân 60 tuổi bị tắc thân nền cấp, một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong hơn 90% nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngày 29/10, ThS.BS Nguyễn Văn Thuyên, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, cho biết trước khi nhập viện, bệnh nhân uống bia, sau đó hoa mắt, chóng mặt, nói khó thoáng qua. Khi vào viện, ông vẫn tỉnh táo, vận động bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một giờ, bệnh nhân đột ngột xuất hiện sụp mí, yếu liệt nửa người trái, nói khó, cơ lực chỉ còn 2/5.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch não xác định bệnh nhân bị tắc cấp động mạch thân nền, một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh viện kích hoạt quy trình đột quỵ tối khẩn cấp, huy động hệ thống can thiệp và lấy huyết khối cấp cứu ngay trong đêm. Thời gian can thiệp chỉ khoảng 10–15 phút, bác sĩ hút thành công ba cục máu đông lớn, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não.

"Đây là thể đột quỵ rất nặng, thường gây tử vong hoặc hôn mê sâu nếu không được can thiệp trong thời gian vàng", ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng đơn nguyên Can thiệp mạch, nói, thêm rằng may bệnh nhân được đưa đến sớm và xử trí kịp thời, nhờ đó kết quả hồi phục tốt.

Sau can thiệp, bệnh nhân được an thần, thở máy ngắn hạn, tỉnh táo hoàn toàn sau 24 giờ, có thể giao tiếp, vận động, ăn uống bình thường. Hình ảnh chụp lại cho thấy không có biến chứng xuất huyết hay tổn thương thứ phát, cơ lực hai bên phục hồi hoàn toàn, tiếp tục phục hồi chức năng phát âm.

Bác sĩ Thuyên cho hay những ngày gần đây số ca đột quỵ mạch lớn gia tăng, đặc biệt trong thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột. "Thay đổi nhiệt độ có thể gây co thắt mạch não, tăng huyết áp đột ngột, nhất là ở người cao tuổi có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, hút thuốc hoặc lạm dụng rượu bia. Người dân cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe, duy trì thuốc điều trị đều đặn và hạn chế thức uống có cồn", bác sĩ khuyến cáo.

Lê Nga