Người dân ở 'giếng dầu' chuyển sang xe hybrid, xe điện

UAEGiá nhiên liệu tăng mạnh khiến người tiêu dùng chuyển sang xe hybrid, xe điện, trong khi xe xăng giảm giá.

Giá nhiên liệu tăng mạnh trong tháng 4 do xung đột trong khu vực đang thúc đẩy người tiêu dùng UAE chuyển sang các dòng xe tiết kiệm hơn như hybrid và xe điện. Theo các doanh nghiệp ôtô, lượng khách tìm hiểu hai dòng xe này đã tăng đều trong suốt thời gian gần đây.

Một số đại lý ghi nhận mức độ quan tâm tăng rõ rệt, đặc biệt với các mẫu xe điện Trung Quốc. Ông Abhinav Gupta, CEO Cars24 Arabia, cho biết tại Dubai, lượng khách hỏi mua đã tăng khoảng 30% do giá nhiên liệu leo thang. Trong tháng này, giá xăng tại UAE nhích lên so với tháng 3, đảo chiều xu hướng giảm hai tháng trước đó. Hiện Super 98 ở mức 3,39 dirham/lít (0,92 USD), Special 95 là 3,28 dirham (0,89 USD), E-Plus 91 là 3,2 dirham (0,87 USD), còn dầu diesel đạt 4,69 dirham/lít (1,28 USD).

Theo Gupta, xu hướng chuyển sang xe hybrid và xe điện đã hình thành từ trước, nhưng căng thẳng địa chính trị và biến động giá nhiên liệu đang khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn. "Nhu cầu hiện cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi áp lực chi phí nhiên liệu và lo ngại an ninh năng lượng tiếp tục tạo thêm động lực", ông nói.

Xe taxi Toyota Camry hybrid tại Dubai, UAE. Ảnh: Hồ Tân

Tại Dubai và Abu Dhabi, nhu cầu đặc biệt cao ở nhóm khách cá nhân và doanh nghiệp vận hành đội xe, tăng khoảng 15-20%. Ngược lại, giá xe xăng giảm khoảng 15%, trong khi xe điện vẫn giữ giá tốt, cho thấy sức cầu ổn định.

Không chỉ Cars24 Arabia, nhiều đại lý ôtô khác cũng ghi nhận lượng khách quan tâm và số lượt ghé showroom vượt mục tiêu đề ra. Thương hiệu iCAUR, trực thuộc Chery, cho biết doanh số bán lẻ tháng 3 vượt 115% kế hoạch. Ông Hope Zhang, Giám đốc iCAUR UAE, cho rằng xu hướng này đến từ việc người tiêu dùng ngày càng chú trọng hiệu quả nhiên liệu và chi phí vận hành dài hạn. "Khách hàng cân nhắc kỹ hơn giữa nhu cầu sử dụng hàng ngày và chi phí lâu dài. Các mẫu hybrid và xe điện phạm vi mở rộng (EREV) được ưa chuộng vì mang tính chuyển tiếp thực tế sang giao thông bền vững", ông nói.

Ông Andreas Schaaf, CEO Geely Group Brands tại UAE, nhận định sự quan tâm với xe hybrid cắm sạc và xe điện thuần đang gia tăng. Theo ông, đây không chỉ là phản ứng ngắn hạn trước biến động thị trường mà còn phản ánh sự thay đổi lâu dài trong kỳ vọng của người tiêu dùng UAE.

Mẫu xe thuần điện Trung Quốc Xiaomi SU7 tại Dubai. Ảnh: Tiến Đạt

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại đại lý Lexus thuộc Al-Futtaim. Ông Jacques Brent, Giám đốc điều hành Al-Futtaim Lexus UAE, cho biết nhu cầu xe hybrid tăng đều trong những tháng gần đây, cho thấy người tiêu dùng đang dần thay đổi cách lựa chọn phương tiện dưới tác động của điều kiện thị trường hiện tại.

Hồ Tân (theo Khaleejtimes)