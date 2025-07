Người dân Nghệ An trắng đêm chạy lũ

Mưa lớn do bão Wipha khiến hàng trăm hộ dân tại các xã miền núi Nghệ An phải sơ tán trong đêm, nhiều khu vực bị cô lập do lũ, tài sản bị cuốn trôi.