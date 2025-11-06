Người dân miền Trung khẩn cấp di tản tránh bão Kalmaegi

Trước khi bão đổ bộ, hàng nghìn hộ dân ở vùng xung yếu tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk vội chằng chống nhà cửa, đưa người thân, con nhỏ đi sơ tán.

Trưa 6/11, gió rít từng cơn, sóng lớn liên tiếp ập vào bờ biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Chị Nguyễn Thị Long, 44 tuổi, sau một đêm trằn trọc đã quyết định di dời 7 người thân lên Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cách nhà hơn 2 km. Nhà chị nằm ngay sát bờ kè, chồng và hai con rể đều làm nghề biển.

Khi bão đến gần, chị Long lo nhất là người con rể đang đánh bắt ngoài khơi, mất liên lạc hơn một ngày. Trong bờ, gia đình cũng thấp thỏm vì chiếc thuyền nhỏ mới đóng chưa kịp ra khơi đã phải chằng chống tránh gió. Hôm qua, chồng chị ở lại nhà để trông giữ tài sản.

"Ban đầu tôi định ở lại, nhưng nhà có đến 7 người là phụ nữ và trẻ nhỏ, không ai biết bơi. Nếu sóng tràn bờ, chúng tôi không xoay kịp", chị nói.

Người dân mang đồ đạc đến Đồn biên phòng Sa Huỳnh để tránh trú. Ảnh: Phạm Linh

Sáng nay, cả nhà mang theo chăn chiếu, mì tôm, đồ chơi cho trẻ, tất tả mặc áo mưa lên đồn. Đến nơi, được các chiến sĩ hướng dẫn vào hội trường tránh bão, chị Long gọi điện báo cho chồng: "Ổn rồi nha ông", dặn anh nếu có sự cố phải rời nhà ngay.

Cạnh đó, ông Nguyễn Chí Trai, 88 tuổi, quê Hải Phòng, cũng tìm đến trú bão. Ông nói lần đầu tiên được "nếm" bão miền Trung và chỉ mong giữ được sức khỏe những ngày mưa lớn.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã chuẩn bị lương khô, mì tôm, nước uống và hội trường chứa khoảng 200 người. Dự kiến, khu vực Sa Huỳnh phải di dời khoảng 600 hộ với hơn 3.000 người đến nơi kiên cố hoặc ở xen với nhà dân khác. Những ngày qua, các chiến sĩ liên tục kêu gọi, hỗ trợ người dân chằng chống tàu thuyền, nhà cửa, bảo đảm an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Cách đó 150 km, vài giờ trước khi bão vào, anh Trần Văn Đô, 39 tuổi, ở phường Xuân Đài (Đăk Lăk, Phú Yên cũ) vội gom quần áo, tã sữa cho con 17 tháng tuổi, giấy tờ nhà, chất vào balô mang đến trường tiểu học cách 500 m để tránh bão. Nhà anh nằm dưới chân núi Cấm, phía trên đang làm khu du lịch, đối mặt nguy cơ sạt lở đất đá khi mưa lớn.

Anh Trần Văn Độ chở vợ con di tản khi căn nhà nằm ở chân núi Cấm nguy cơ bị sạt lở trong bão. Ảnh: Đình Văn

Từ hôm qua, anh dùng dây thừng cố định khung sắt, mái tôn, bơm hàng chục túi nilon đặt trên mái. Tủ lạnh, tivi, máy giặt được kê cao để tránh ngập. "Vừa sạt lở, vừa gió lớn, tôi lo nhà không trụ nổi", anh nói.

Xung quanh nhà anh có hơn 20 hộ khác cũng được chính quyền vận động di dời đến nơi kiên cố. Nhiều gia đình chuẩn bị sẵn đồ ăn hộp, mì gói, sữa cho vài ngày bão quét qua.

Tại phường Nam Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), hàng trăm người dân đã được sơ tán đến trường học, trụ sở khu phố, ủy ban. Phần lớn họ sinh sống gần chân núi Bà Hỏa – khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trẻ em và người già được bố trí xe đưa đón đến nơi an toàn.

Một mình đến khu tập trung tránh bão, bà Cao Thị Cảnh, 75 tuổi, cho biết con trai đang ở xa không kịp về. Hai ngày qua, bà đứng ngồi không yên, lo ngôi nhà nằm sát sườn núi sẽ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Bà Cao Thị Cảnh tại điểm sơ tán. Ảnh: Minh Hoàng

Tại Nha Trang, Khánh Hòa, chính quyền đến từng nhà 200 hộ ở sườn núi Hòn Rớ vận động di dời. Năm trước, khu vực này từng xảy ra sạt lở khiến 11 người chết, hàng chục nhà sập. Không nằm trong tâm bão, TP Đà Nẵng yêu cầu di dời, sơ tán, không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Thành phố thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều nay để đảm bảo an toàn.

Bão Kalmaegi dự kiến ảnh hưởng dọc 700 km bờ biển từ Quảng Trị đến Nha Trang, trong đó Quảng Ngãi và Gia Lai dự báo chịu tác động mạnh nhất với gió cấp 10-13, giật cấp 15-16. Khu vực ven biển Đăk Lăk, Phú Yên cũ có gió cấp 12-14, nguy hiểm với tàu thuyền, lồng bè thủy sản.

Gia Lai sơ tán hơn 93.000 hộ dân với hơn 340.000 nhân khẩu. Quảng Ngãi sơ tán 26.700 hộ dân, với hơn 89.400 người tại 77 xã, phường, đặc khu... Từ hôm qua, người dân ở vùng bị ảnh hưởng đã gia cố nhà, đóng cọc gỗ, thanh sắt chắn cửa, tấn ghế vào cửa kính chống gió. Một số nhà hàng, khách sạn thuê container chắn trước cửa.

Bộ Quốc phòng đã điều gần 270.000 cán bộ, chiến sĩ ứng trực, gồm 69.000 bộ đội, hơn 200.000 dân quân; 6.700 phương tiện và 6 máy bay cứu hộ. Tại Đăk Lăk, Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch "4 tại chỗ", chuẩn bị xuồng máy, canô, lương thực, thuốc men để ứng cứu. Ở Quảng Ngãi và Quy Nhơn, quân đội bố trí gần 200 xe thiết giáp, xuồng lội nước sẵn sàng cứu dân. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Nha Trang đều huy động lực lượng trực chiến.

Xe thiết giáp lội nước đến Quảng Ngãi hỗ trợ người dân. Ảnh: Phạm Linh

Sáng nay, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng cá Quy Nhơn, yêu cầu ưu tiên an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại tài sản. Bộ đội biên phòng cần rà soát tàu thuyền, đảm bảo tất cả về nơi trú ẩn an toàn.

Tại khu vực ven biển Phú Yên cũ, Phó thủ tướng lưu ý ứng phó tại vùng nuôi trồng thủy sản vì đây là nơi chịu gió bão mạnh nhất. Ông cũng cảnh báo Huế và Đà Nẵng dù nằm ngoài vùng tâm bão vẫn phải cảnh giác, do trước đó đã ngập lụt nặng.

Nhóm phóng viên