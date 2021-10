Người dân miền Trung chuẩn bị chống bão Kompasu

Thượng úy Trần Quang Vinh, thuyền trưởng cùng đồng đội trên cabin tàu cứu nạn của Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), đóng ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, trực ứng phó bão.

Hiện Nghệ An có hơn 3.300 phương tiện đánh bắt với hơn 17.000 lao động. Để đảm bảo an toàn, tỉnh đã cấm biển từ 0h ngày 10/10. Toàn tỉnh có hơn 1.000 hồ đập, trong đó nhiều hồ đã đầy nước, nếu bão đổ bộ và mưa lớn thì vấn đề an toàn hồ đập rất lo ngại. Chính quyền có kịch bản sơ tán hơn 16.000 người theo từng cấp độ của bão. Hiện kịch bản này chưa dùng tới. Ngoài ra, trên địa bàn còn hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương sẵn sang sơ tán dân.