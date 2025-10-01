Người dân lập nhóm cứu trợ vùng lũ Thanh Hóa

Người dân ở nhiều tỉnh thành đã lập hội, nhóm tình nguyện, kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, thuyền máy, áo phao và lên đường đến vùng lũ Nông Cống, Thanh Hóa.

Sáng 29/9, anh Vũ Ngọc Hải, 41 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội kêu gọi cộng đồng cùng chung tay lập nhóm cứu trợ sau khi đọc tin người dân Nông Cống kêu cứu trong biển nước. "Làm một mình sẽ rất lâu, nhưng huy động sức mạnh cộng đồng, hàng cứu trợ sẽ đến nhanh nhất", anh nói.

Lời kêu gọi nhanh chóng lan tỏa. Chưa đến ba giờ sau, hai thuyền máy, 800 áo phao được tập kết. Nhóm "Cứu trợ Nông Cống" từ vài người tăng lên hơn 30 thành viên, cùng nhau phối hợp để tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ giữa Hà Nội và Thanh Hóa.

7h sáng 30/9, hai đoàn xe và 17 người xuất phát. Tối cùng ngày, 20 thuyền, 800 áo phao, 100 thùng mỳ tôm, hàng trăm thùng sữa, nước và lương khô đã đến Nông Cống.

Các thành viên trong đội cứu trợ của anh Vũ Ngọc Hải dỡ thuyền vận chuyển nhu yếu phẩm từ Hà Nội xuống Nông Cống, Thanh Hóa, chiều 30/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tối 29/9, nhận tin lũ dâng nhanh ở Nông Cống, anh Lê Mạnh Điệp, trưởng Đội xe 0 đồng, cứu hộ cứu nạn Thanh Hóa, cùng 6 thành viên, một xe bán tải, xe cứu thương và cano cùng nhau vào vùng ngập. Họ đã đưa hàng trăm người dân lên các nhà cao tránh trú.

Trưa và tối 30/9, nhóm chở cơm, nước uống vào Bệnh viện Đa khoa Nông Cống và di chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đây là một trong những điểm ngập sâu nhất ở Thanh Hóa, có nơi hai mét. Hệ thống máy phát điện hỏng, hơn 200 bệnh nhân cùng đội ngũ nhân viên y tế và người nhà cũng rơi vào cảnh cô lập.

"Lúc nhận cơm nhiều người nói đã hai ngày không được ăn gì", anh Điệp cho biết.

Các thành viên trong nhóm của chị Sầm Thị Huệ tại Từ Liêm, Hà Nội đang đóng gói nhu yếu phẩm chuẩn bị gửi đi vùng lũ, ngày 30/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mưa lớn do hoàn lưu của bão Bualoi khiến nhiều địa phương bị ngập lụt. Trên địa bàn Thanh Hóa, Nông Cống là điểm ngập lụt nặng nhất. Nhiều người dân cho rằng đây là trận lũ "lớn nhất trong vòng 50 năm qua". Các xã Cẩm Thủy, Bá Thước, Kim Tân, Hạc Thành, Hàm Rồng cũng đang bị cô lập khi lũ từ thượng nguồn sông Mã, sông Chu, sông Bưởi đổ về.

Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 ngôi nhà ngập sâu 1-2 m, trên 1.000 ngôi nhà khác hư hỏng do gió bão, sạt lở. Quốc lộ cùng các tuyến đường liên thôn, liên xã bị nhấn chìm từ tối 29/9. Đến sáng 30/9, mưa lũ đã khiến 2 người chết, 3 mất tích và 6 người bị thương.

Chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và đoàn cứu trợ đã và đang khẩn cấp dùng xuồng máy đưa nhu yếu phẩm đến từng hộ, đồng thời di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cứu hộ cứu nạn 116 miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm được tiếp tế tại Nông Cống. Ảnh: Đội cứu hộ 116

Khảo sát của VnExpress cho thấy không chỉ nhóm của Hải, anh Điệp, trên mạng xã hội đang xuất hiện hàng loạt hội nhóm kêu gọi quyên góp, cập nhật tình hình và điều phối cứu trợ. Bên cạnh gạo, mì, nước uống, những trang bị được ưu tiên hàng đầu lúc này là áo phao, thuyền máy để đưa người dân đến nơi an toàn.

"Sáng 1/10, nhóm sẽ tiếp tục đưa hàng đến các vùng bị ảnh hưởng, tương tự đợt bão Yagi", anh Điệp nói. "Chúng tôi đã chủ động được người lái cano, mong san sẻ phần nào gánh nặng với lực lượng cứu hộ địa phương".

Quỳnh Dương