Người dân Lào Cai sống chung với nước ngập 2 m

Chiều 30/9, nhiều khu vực tại phường Yên Bái ngập 1-2 m do ảnh hưởng bão Bualoi gây mưa lớn. Đêm qua, nước dâng cao buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán, di dời tài sản.

Ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch phường Yên Bái, cho biết hôm nay nước bắt đầu rút chậm. Toàn bộ phường Hồng Hà (trước đây), đặc biệt khu vực đường Thanh Niên - Trần Hưng Đạo, còn ngập sâu. Chính quyền đã sơ tán một bộ phận đến nơi an toàn; những hộ còn lại chủ yếu sống trong nhà cao tầng, chưa bị ngập, đã tích trữ lương thực.

"Với tốc độ này, dự kiến hết ngày mai nước mới rút hẳn, do các vùng hạ lưu vẫn mưa lớn, một số nơi xả lũ khiến nước ứ đọng", ông Thanh nói.