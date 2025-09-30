Người dân Lào Cai sống chung với nước ngập 2 m

Chiều 30/9, nhiều khu vực tại phường Yên Bái ngập 1-2 m do ảnh hưởng bão Bualoi gây mưa lớn. Đêm qua, nước dâng cao buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán, di dời tài sản.
Ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch phường Yên Bái, cho biết hôm nay nước bắt đầu rút chậm. Toàn bộ phường Hồng Hà (trước đây), đặc biệt khu vực đường Thanh Niên - Trần Hưng Đạo, còn ngập sâu. Chính quyền đã sơ tán một bộ phận đến nơi an toàn; những hộ còn lại chủ yếu sống trong nhà cao tầng, chưa bị ngập, đã tích trữ lương thực.
"Với tốc độ này, dự kiến hết ngày mai nước mới rút hẳn, do các vùng hạ lưu vẫn mưa lớn, một số nơi xả lũ khiến nước ứ đọng", ông Thanh nói.
Xuồng của một câu lạc bộ thể thao được huy động hỗ trợ người dân đi lại trong vùng ngập và tiếp tế lương thực. Lực lượng chức năng cũng triển khai xuồng máy để di tản, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.
Do khu dân cư nằm sát sông Hồng, nhiều nơi ngập sâu, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận, đưa nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.
Trên đường di chuyển, xuồng cứu hộ giúp đưa cậu con trai ra nơi khô ráo để người thân đón, còn người cha quay lại trông nhà.
Gia đình ông Thành Chương rời khỏi ngôi nhà trên phố Trần Hưng Đạo bằng xuồng. Nước đã ngập lút tầng một ngôi nhà ba tầng, ban đầu ông Chương dự định chuyển đồ lên tầng trên, song do mất điện nên cả nhà quyết định sang ở nhờ người thân, chờ nước rút mới quay về.
Nước chưa lên tới tầng hai, ba bố con anh Tùng quyết định bám trụ, chưa sơ tán. Người cha cùng hai đứa con dùng phao bơi đi nhận đồ tiếp tế cách nhà vài trăm mét.
Chị Phạm Thu Quỳnh nhận suất ăn miễn phí từ đội cứu hộ. Đêm qua, nước dâng quá nhanh khiến chị gần như không kịp thu dọn, nhiều đồ đạc bị ngâm nước.
Nhà nằm sâu trong đường Hoàng Hoa Thám, anh Cường quyết định không di tản mà đưa cả nhà lên tầng hai. Khi xuồng cứu hộ đi qua, gia đình dùng sợi dây để lấy đồ ăn.
Nước tràn vào gần hết tầng một, anh Đông cho vợ con đi ở nhờ người thân, còn mình ở lại chờ nước rút. Đây là năm thứ hai liên tiếp, người dân khu vực này chịu ảnh ngập nặng sau trận bão Yagi tháng 9/2024.
Nhận được bốn suất cơm từ thiện, anh Đông chia lại cho các gia đình xung quanh. Họ đi qua mái tôn từ nhà này sang nhà khác.
Một số hộ dân bám trụ đường tàu, chế bè mang xe máy, đồ đạc tới nơi khô ráo.
Bị ngập đến nóc ôtô con, ga Yên Bái dừng hoạt động. Hai đôi tàu SP3/SP4 và SP7/SP8 từ Hà Nội đi Sa Pa qua ga này hôm nay cũng dừng.
Tại chợ dân sinh, rác từ khắp nơi đổ về chất đống.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, đến trưa nay, hoàn lưu bão Bualoi đã làm hơn 4.200 nhà bị ngập nước, riêng Yên Bái hơn 1.700 nhà (chiếm 42%). Trung tâm Khí tượng Thủy văn cảnh báo đêm nay Lào Cai tiếp tục mưa 20- 40mm, có nơi trên 80 mm, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Giang Huy