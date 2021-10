Người dân không nên chủ quan khi quán ăn được bán tại chỗ

TP HCMLâu ngày mới gặp mặt, người dân có tâm lý chủ quan, không thực hiện 5K tại các quán ăn uống, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ngay cả khi tiêm đủ vaccine.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban An toàn Thực phẩm TP HCM nói như trên tại chương trình "Dân hỏi – thành phố trả lời" tối 29/10, khi đánh giá nguy cơ không đảm bảo an toàn chống dịch trong bối cảnh các quán ăn uống, đặc biệt là quán nhậu được bán tại chỗ. Việc các quán ở quận 7 và TP Thủ Đức được bán bia rượu dẫn đến tình trạng người dân từ các quận, huyện khác đổ về hai địa phương này để gặp gỡ, dẫn tới nguy cơ không đảm bảo an toàn phòng dịch.

Quán phở trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức, lắp vách ngăn khi được bán tại chỗ, hôm 28/10. Ảnh: Quỳnh Trần

"Người dân lâu ngày giãn cách khi gặp lại, nhiều người tiêm đủ vaccine thường có tâm lý chủ quan không đảm bảo giãn cách đặc biệt khi sử dụng bia rượu. Cho nên khi vào quán ăn uống, người dân cố gắng đeo khẩu trang thường xuyên, chỉ mở khẩu trang khi ăn", bà Lan nói. Người dân chủ quan sẽ không loại trừ khả năng thành phố phải dừng hoạt động ăn uống tại chỗ nếu ca nhiễm tăng cao.

Lãnh đạo Ban An toàn thực phẩm cho biết, chính quyền địa phương sắp tới sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các bộ tiêu chí phòng chống dịch và an toàn thực phẩm tại các quán ăn uống.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hữu Hưng, người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chỉ giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong, chứ không có khả năng bảo vệ 100%. Người tiêm đủ vacicne vẫn có nguy cơ lây nhiễm cho người khác nên tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

TP HCM trải qua 2 ngày cho quán ăn được bán tại chỗ sau 5 tháng phải dừng để phòng Covid-19. TP Thủ Đức và quận 7 là hai địa phương thí điểm bán bia rượu. Các quán được mở bán tại chỗ nếu đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19 và đảm bảo điều kiện: đóng cửa trước 21h hàng ngày, công suất phục vụ tối đa 50% và không được bán đồ uống có cồn (trừ các nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng tại cơ sở lưu trú, cơ sở phục vụ khách du lịch).

Hà An