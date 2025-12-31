Người dân khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026

Hàng nghìn người Australia ùa vào điểm ngắm cảnh Mrs Macquarie's Chair trong Vườn Bách thảo Hoàng gia Sydney khi cửa được mở từ 10h sáng nay, để chọn địa điểm ngắm pháo hoa giao thừa từ Nhà hát Opera Sydney và Cầu cảng Sydney.
Khu vực này chật kín người ngay vào buổi trưa. Australia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2026.
An ninh siết chặt quanh Nhà hát Opera Sydney trước màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa truyền thống, với khoảng 2.500 sĩ quan liên tục tuần tra trong khu vực trong bối cảnh người dân thành phố chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng ở bãi biển Bondi.
Giới chức Australia cho biết khoảng một triệu người sẽ tham dự các sự kiện đón giao thừa ở Sydney. Họ hiện chưa nhận thấy bất cứ nguy cơ hay mối đe dọa nào với an ninh công cộng.
Hoa đăng hình ngựa, con vật biểu tượng cho năm 2026, được trang trí trước cổng khu phố cổ Lão Môn Đông tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trước năm mới.
Một nhà sư làm lễ bao sái, lau tượng Phật trước năm mới tại chùa Yakushiji, thành phố Nara, tỉnh Nara, Nhật Bản. Đây là ngôi chùa thành lập từ năm 688, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới thuộc quần thể di tích văn hóa thành cổ Nara.
Ban tổ chức sự kiện đón năm mới đứng cạnh "Quả cầu chòm sao" ở Quảng trường Thời đại New York, kiểm tra các hạng mục cho lễ thả quả cầu lúc giao thừa.
"Quả cầu chòm sao" có đường kính 3,8 mét, nặng 5,6 tấn, được trang trí bằng 5.280 viên pha lê Waterford thủ công và đèn LED để phát ra ánh sáng rực rỡ khi được thả từ tòa tháp xuống Quảng trường Thời đại vào khoảnh khắc bước sang năm mới 2026.
Người dân Peru sắm sửa đồ trang trí tiệc giao thừa tại khu chợ trung tâm thành phố Lima.
Người Nga thích thú dạo bước giữa mô hình trang trí năm mới mang hình dáng các hành tinh tại trung tâm thành phố Saint Petersburg.
Lễ diễu hành "Điệu nhảy của gấu" tại Comanesti, Romania, nơi hàng trăm người khoác lên mình bộ da gấu thật, đi qua các khu phố để xua đuổi tà ma mừng năm mới.
Nghi lễ này có từ trước thế kỷ thứ 4, gắn liền với sự thay đổi mùa màng, đặc biệt là sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Con gấu là loài vật linh thiêng, tượng trưng cho sức mạnh, chữa lành và vòng tuần hoàn của sự sống.
Người dân Gruzia mua bán thực phẩm tại khu chợ đường phố ở thủ đô Tbilisi trước năm mới. Heo sữa quay là món truyền thống được ưa thích nhất trong ngày đầu năm ở Gruzia.
Hai kỹ thuật viên chuẩn bị pháo hoa mừng năm mới xung quanh Lâu đài Edinburgh trước thềm bữa tiệc đường phố Hogmanay thường niên tại Edinburgh, Scotland.
Hogmanay là từ tiếng Scotland để chỉ ngày cuối cùng của năm. Ước tính 100.000 người sẽ đổ về Edinburgh tham gia sự kiện này. Sau màn pháo hoa, những người tham dự lễ hội sẽ cùng nắm tay nhau và hát vang bài dân ca Auld Lang Syne (Những ngày xa xưa) để chia tay năm cũ.
Nghệ sĩ người Palestine Yazid Abu Jarad dùng cát đắp biểu tượng năm 2026 trên bờ biển Deir al-Balah ở miền trung Dải Gaza, phản ánh mong mỏi của người dân Gaza về một nền hòa bình lâu dài trước khi năm cũ khép lại.
