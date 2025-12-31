Người dân khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026

Hàng nghìn người Australia ùa vào điểm ngắm cảnh Mrs Macquarie's Chair trong Vườn Bách thảo Hoàng gia Sydney khi cửa được mở từ 10h sáng nay, để chọn địa điểm ngắm pháo hoa giao thừa từ Nhà hát Opera Sydney và Cầu cảng Sydney.

Khu vực này chật kín người ngay vào buổi trưa. Australia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2026.