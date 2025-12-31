'Quả cầu chòm sao' sẽ thắp sáng Quảng trường Thời đại lúc giao thừa

Quảng trường Thời đại sẽ thả "quả cầu chòm sao" cùng các hiệu ứng đặc biệt vào khoảnh khắc giao thừa, mở đầu dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.

Tổ chức phi đảng phái America250 đang hợp tác với ban quản lý tòa nhà One Times Square ở New York để khởi động lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ, ngay khi đồng hồ điểm khoảnh khắc giao thừa vào đêm 31/12.

Quả cầu năm mới năm nay được đặt tên là "quả cầu chòm sao". Đơn vị thiết kế cho biết quả cầu có đường kính 3,8 mét, nặng 5,6 tấn, được trang trí bằng 5.280 viên pha lê Waterford thủ công và đèn LED để phát ra ánh sáng rực rỡ khi được thả từ tòa tháp xuống Quảng trường Thời đại vào khoảnh khắc bước sang năm mới 2026.

Khi quả cầu được thả, hàng nghìn mảnh giấy màu đỏ, trắng, xanh dương (màu cờ Mỹ) sẽ được rải từ các tòa nhà xung quanh vào lúc 12h04. Chương trình sẽ khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa trên nền nhạc "America the Beautiful" của cố nghệ sĩ Ray Charles.

Quả cầu Chòm sao chuẩn bị được thả để đón năm mới năm 2026 và kỷ niệm 250 năm Mỹ lập quốc. Ảnh: America250

"Đây sẽ là lần đầu tiên công nghệ này được triển khai. Chúng tôi rất háo hức khi trở thành một phần của sự kiện mừng năm mới", Rosie Rios, chủ tịch America250, nói.

Lễ thả quả cầu đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại là một trong những sự kiện năm mới được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1907, khi quả cầu pha lê khổng lồ được thả từ nóc tòa nhà One Times Square trong 60 giây cuối cùng của năm cũ, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.

Không phải mỗi năm quảng trường đều dùng một quả cầu mới. Quả cầu Chòm sao năm nay là phiên bản cầu thứ 9 được thiết kế kể từ năm 1907.

Ngoài lần thả cầu đón giao thừa, Quảng trường Thời đại cũng sẽ tổ chức một lần thả cầu thứ hai vào ngày 3/7/2026 để kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ.

Đức Trung (Theo ABC News, NBC News, AP)