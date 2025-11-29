Người dân gửi hơn 7,8 triệu tỷ đồng tại hệ thống ngân hàng

Tiền gửi của dân cư tính đến cuối tháng 9 đạt kỷ lục 7,83 triệu tỷ, tăng gần 11% so với đầu năm.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 9 đạt 7,83 triệu tỷ đồng, tăng gần 10,9% so với đầu năm. Cùng kỳ các năm trước, mức tăng trưởng tiền gửi dân cư thấp hơn đáng kể.

Còn với các tổ chức kinh tế, tiền gửi của nhóm này tại hệ thống ngân hàng đạt 8,35 triệu tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm.

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm diễn biến ổn định tính đến cuối tháng 9, và chỉ bắt đầu được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng từ tháng 10 trước áp lực tín dụng mùa cuối năm.

Nói về diễn biến tiền gửi, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho biết, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng là con số lũy kế, và luôn nằm trong xu hướng đi lên.

Theo ông Lực, lãi suất hiện nay vẫn đủ hấp dẫn và lớn hơn lạm phát, nên gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn của số đông khi các lựa chọn đầu tư dài hạn khác trở nên rủi ro. Trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh hơn mọi năm, các ngân hàng cũng phải tìm mọi cách để huy động nguồn tiền gửi từ dân chúng.

Ngoài phản ánh về nhu cầu gửi tiền của người dân, theo ông Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM, tiền gửi dân cư tăng mạnh năm nay cần đặt trong bối cảnh tín dụng "tăng tốc", đặc biệt là lĩnh vực chứng khoán và bất động sản.

Văn phòng giao dịch tại một ngân hàng tư nhân. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Hữu Huân, giải thích theo cơ chế tạo tiền của hệ thống ngân hàng, một đồng tín dụng tăng lên sẽ kéo theo một đồng tiền gửi tương ứng. Đây là lý do theo ông, tiền gửi trong hệ thống ngân hàng tăng mạnh theo tốc độ tăng trưởng tín dụng. Vốn chảy vào các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán sôi động cũng kéo theo dòng tiền luân chuyển trong hệ thống ngân hàng.

Ông Huân lấy ví dụ ngân hàng cho ông A vay, ông A sẽ dùng tiền đó để thanh toán theo mục đích mua bất động sản, chuyển cho ông B. Sau đó, ông B lại để tiền ở tài khoản ngân hàng, hoặc thanh toán, chuyển tiền cho người khác, kéo theo dòng tiền tiếp tục luân chuyển trong hệ thống nhà băng.

Cũng theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ nền kinh tế ước đạt 17,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm ngoái. Trong khi đó, mức tăng trưởng tín dụng cùng kỳ năm ngoái chỉ khoảng 4%. Với đà tăng hiện tại, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 19-20%, vượt kế hoạch và cao nhất 15 năm.

Do đó, theo chuyên gia này, tăng trưởng tín dụng tăng mạnh những tháng đầu năm nay, theo ông Huân, không chỉ phản ánh "người dân gửi tiết kiệm nhiều hơn" mà một phần là kết quả của dòng tiền lưu thông trong nền kinh tế sôi động.

Quỳnh Trang