Người dân đổ xô tích trữ lương thực trước bão Kalmaegi

Tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại siêu thị GO! ở phường Quy Nhơn sáng nay. Ông Đào Duy Tân, quản lý quầy bánh tại siêu thị cho biết lượng khách mua tăng đột biến, nhiều thời điểm không còn hàng để bán. "Lượng bánh bán ra tăng gấp ba lần ngày thường, đạt hơn 7.000 ổ", ông Tân nói. Ảnh: Minh Hoàng