Người dân đổ xô tích trữ lương thực trước bão Kalmaegi

Hàng trăm người xếp hàng chờ thanh toán mua thực phẩm tích trữ trước bão Kalmaegi trưa nay tại siêu thị Coop mart Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Tùng
Bà Ngô Thị Thoa (57 tuổi) mua một ít thực phẩm từ siêu thị cho biết, nhà ngay thành phố nên chỉ mua đủ dùng trong 1-2 bữa. "Nhà tôi ngay trung tâm nên cũng không cần mua nhiều đồ tích trữ", bà Thoa nói. Ảnh: Thanh Tùng
Nhân viên quầy lương thực khô siêu thị GO! cho biết lượng mì gói bán ra hôm nay tăng gần 10 lần so với ngày thường. Dù liên tục châm thêm hàng, nhiều kệ vẫn rơi vào tình trạng cháy hàng. Ảnh: Minh Hoàng
Tại một siêu thị ở phường Sông Cầu, tỉnh Đăk Lăk đến trưa 5/11, các kệ hàng rau, thịt đã hết hàng. Đại diện cửa hàng cho biết, sáng nay, khách đã tiêu thụ lượng hàng gấp 3 lần ngày thường, chủ yếu các loại thịt, cá, rau, mì gói để tích trữ. Ảnh: Đình Văn
Người dân chợ Chùa, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũng xếp hàng mua bao PE để bọc tivi, tủ lạnh trước bão. Ảnh: Hoàng Thông
Nhóm phóng viên