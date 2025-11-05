Thứ năm, 6/11/2025
Người dân đổ xô tích trữ lương thực trước bão Kalmaegi

Nhiều kệ rau củ, thịt cá ở siêu thị, cửa hàng tại Gia Lai, Đăk Lăk "cháy hàng" khi người dân mua lương thực, thực phẩm trước bão Kalmaegi đổ bộ, trưa 5/11.

Hàng trăm người xếp hàng chờ thanh toán mua thực phẩm tích trữ trước bão Kalmaegi trưa nay tại siêu thị Coop mart Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Tùng

Bà Ngô Thị Thoa (57 tuổi) mua một ít thực phẩm từ siêu thị cho biết, nhà ngay thành phố nên chỉ mua đủ dùng trong 1-2 bữa. "Nhà tôi ngay trung tâm nên cũng không cần mua nhiều đồ tích trữ", bà Thoa nói. Ảnh: Thanh Tùng

Nhân viên quầy lương thực khô siêu thị GO! cho biết lượng mì gói bán ra hôm nay tăng gần 10 lần so với ngày thường. Dù liên tục châm thêm hàng, nhiều kệ vẫn rơi vào tình trạng cháy hàng. Ảnh: Minh Hoàng

Tại một siêu thị ở phường Sông Cầu, tỉnh Đăk Lăk đến trưa 5/11, các kệ hàng rau, thịt đã hết hàng. Đại diện cửa hàng cho biết, sáng nay, khách đã tiêu thụ lượng hàng gấp 3 lần ngày thường, chủ yếu các loại thịt, cá, rau, mì gói để tích trữ. Ảnh: Đình Văn

Người dân chợ Chùa, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũng xếp hàng mua bao PE để bọc tivi, tủ lạnh trước bão. Ảnh: Hoàng Thông

Nhóm phóng viên

