Người dân đổ về đền Phủ Na xin 'nước thánh'

Nằm dưới chân dãy núi Ngàn Nưa - Phủ Na, xã Xuân Du là điểm đến tâm linh quen thuộc dịp đầu năm. Năm nay, nơi đây thu hút dòng người hành hương đông kỷ lục, trong đó nổi bật là tục xin “nước thánh” từ con suối nhỏ cạnh đền để cầu may, cầu an.
Lãnh đạo xã Xuân Du cho biết Phủ Na đón hơn 50.000 lượt khách dịp đầu năm, con số cao nhất từ trước đến nay. Những ngày cao điểm sau Tết, dòng người đổ về dâng hương và xin nước thánh kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn.
Cổng tam quan dẫn vào Phủ Na.
Cụm di tích lịch sử này còn có tên gọi Na Sơn Động Phủ, tọa lạc giữa không gian núi rừng, cách trung tâm Thanh Hóa khoảng 30 km. Theo sử sách và truyền thuyết dân gian, khu vực núi Nưa gắn với cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống quân Đông Ngô năm 248. Đây từng là nơi Vua Bà luyện binh, tích trữ lương thảo trước khi dấy nghĩa.
Quần thể di tích mang tín ngưỡng thờ Mẫu và các nhân vật trong hệ thống điện thần dân gian như Mẫu Liễu Hạnh, Chầu Bà, Quan Hoàng, Cô Chín.
Khu vực con suối nhỏ nằm cạnh đền Cô Chín trở thành điểm tập trung đông khách nhất. Dòng nước chảy ra từ khe đá quanh năm không cạn được người dân gọi là “nước thánh”, “nước thiêng”.
Nhiều người mang theo chai, can nhựa xếp hàng chờ đến lượt múc nước từ sáng sớm. Một số rửa tay, rửa mặt ngay tại suối với quan niệm gột bỏ điều không may của năm cũ, đón sinh khí mới.
Chị Lê Thị Mai, du khách ở phường Đông Sơn, cho biết năm nào gia đình cũng về Phủ Na xin một chai nước đầu năm. “Tôi mang về đặt lên bàn thờ, một ít dùng pha trà lấy may. Đó là niềm tin tâm linh, cầu cho gia đình khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi”, chị nói.
Bên cạnh ngôi đền cổ, một mạch nước chảy ra từ hẻm đá nhỏ phủ rêu xanh. Đây là hẻm đá thuộc dãy núi Nưa gồm nhiều ngọn núi hợp thành, cao 300-500 m nằm vắt ngang trên phạm vi ba huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh cũ.
Theo quan niệm dân gian, nước suối từ núi Nưa mang năng lượng của núi rừng. Việc xin nước đầu năm vì thế được xem như cách nhận lộc trời, gửi gắm ước nguyện bình an, hanh thông.
Để đảm bảo trật tự, ban quản lý di tích bố trí lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở du khách chỉ lấy lượng nước vừa phải và giữ gìn vệ sinh chung.
Ngoài vãn cảnh cầu an, du khách đến Phủ Na còn có thể mua nhiều loại cây, con giống như cây chè, lá đắng, đào non về sử dụng như lộc xuân năm mới. Họ cũng có thể thưởng thức các món ăn bản địa như sắn dây, dong giềng, củ từ, dong trắng được người dân luộc chín bày bán.
Phủ Na hình thành những năm đầu thế kỷ 20, được xây dựng theo kiến trúc thời Nguyễn. Địa danh này được công nhận là di tích lịch sử văn hoá và danh thắng cấp quốc gia năm 1993.
Mùa lễ hội ở Phủ Na kéo dài đến hết tháng giêng Âm lịch hằng năm.
Lê Hoàng