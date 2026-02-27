Người dân đổ về đền Phủ Na xin 'nước thánh'

Nằm dưới chân dãy núi Ngàn Nưa - Phủ Na, xã Xuân Du là điểm đến tâm linh quen thuộc dịp đầu năm. Năm nay, nơi đây thu hút dòng người hành hương đông kỷ lục, trong đó nổi bật là tục xin “nước thánh” từ con suối nhỏ cạnh đền để cầu may, cầu an.

Lãnh đạo xã Xuân Du cho biết Phủ Na đón hơn 50.000 lượt khách dịp đầu năm, con số cao nhất từ trước đến nay. Những ngày cao điểm sau Tết, dòng người đổ về dâng hương và xin nước thánh kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn.