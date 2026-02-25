Đội mưa lên huyệt đạo lấy 'nước tiên' cầu may

Sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), dòng người nối dài di chuyển trên dốc dẫn lên Đền Nưa - Am Tiên trong thời tiết mưa phùn, se lạnh kèm sương mù bao phủ. Di tích lịch sử văn hóa quốc gia này tọa lạc trên đỉnh núi Ngàn Nưa, thuộc các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính, tỉnh Thanh Hoá.
Sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), dòng người nối dài di chuyển trên dốc dẫn lên Đền Nưa - Am Tiên trong thời tiết mưa phùn, se lạnh kèm sương mù bao phủ. Di tích lịch sử văn hóa quốc gia này tọa lạc trên đỉnh núi Ngàn Nưa, thuộc các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính, tỉnh Thanh Hoá.
Sau khi dùng xe trung chuyển, du khách đi bộ gần một km để đến được huyệt đạo Am Tiên.
Theo sử sách, nơi đây là vùng đất gắn với Bà Triệu – người dấy binh khởi nghĩa đánh quân Đông Ngô năm 248. Điểm chính giữa đỉnh Ngàn Nưa được dân gian quan niệm là một trong ba “huyệt đạo thiêng” của Việt Nam, bên cạnh Núi Đá Chông (Hà Nội) và Núi Bà Đen (Tây Ninh) – nơi đất trời giao hòa, linh khí tụ hội.
Sau khi dùng xe trung chuyển, du khách đi bộ gần một km để đến được huyệt đạo Am Tiên.
Theo sử sách, nơi đây là vùng đất gắn với Bà Triệu – người dấy binh khởi nghĩa đánh quân Đông Ngô năm 248. Điểm chính giữa đỉnh Ngàn Nưa được dân gian quan niệm là một trong ba “huyệt đạo thiêng” của Việt Nam, bên cạnh Núi Đá Chông (Hà Nội) và Núi Bà Đen (Tây Ninh) – nơi đất trời giao hòa, linh khí tụ hội.
Sau nghi thức “mở cổng trời” tại khu đền chính, du khách tiến về khu vực huyệt đạo để cầu an dịp đầu năm mới.
Sau nghi thức “mở cổng trời” tại khu đền chính, du khách tiến về khu vực huyệt đạo để cầu an dịp đầu năm mới.
Rời huyệt đạo, phần lớn du khách ghé thăm giếng tiên nằm dưới sườn núi, cách huyệt đạo Am Tiên 300-400 m để xin "nước thánh" rửa mặt hoặc mang về nhà sử dụng.
Rời huyệt đạo, phần lớn du khách ghé thăm giếng tiên nằm dưới sườn núi, cách huyệt đạo Am Tiên 300-400 m để xin "nước thánh" rửa mặt hoặc mang về nhà sử dụng.
Theo truyền thuyết, chiếc giếng cổ không quá sâu (3-4 m) song quanh năm không cạn, nguồn nước trong vắt. Với nhiều người, nước ở đây tượng trưng cho sự tinh khiết và sinh khí.
Từ sáng sớm, nhiều người cầm chai, can nhỏ xếp hàng chờ đến lượt, mỗi người lấy một lượng vừa phải theo hướng dẫn của ban quản lý.
Theo truyền thuyết, chiếc giếng cổ không quá sâu (3-4 m) song quanh năm không cạn, nguồn nước trong vắt. Với nhiều người, nước ở đây tượng trưng cho sự tinh khiết và sinh khí.
Từ sáng sớm, nhiều người cầm chai, can nhỏ xếp hàng chờ đến lượt, mỗi người lấy một lượng vừa phải theo hướng dẫn của ban quản lý.
Chị Thu Hương, ở phường Hạc Thành, cho biết gia đình giữ thói quen lấy một chai nước giếng tiên vào đầu năm để dâng bàn thờ tổ tiên. “Chúng tôi tin đó là lộc xuân, cầu mong một năm hanh thông, bình an”, chị nói.
Chị Thu Hương, ở phường Hạc Thành, cho biết gia đình giữ thói quen lấy một chai nước giếng tiên vào đầu năm để dâng bàn thờ tổ tiên. “Chúng tôi tin đó là lộc xuân, cầu mong một năm hanh thông, bình an”, chị nói.
Các bàn viết sớ tại di tích Am Tiên được ban quản lý di tích sắp xếp hợp lý, thay vì cảnh tranh nhau như các năm trước.
Các bàn viết sớ tại di tích Am Tiên được ban quản lý di tích sắp xếp hợp lý, thay vì cảnh tranh nhau như các năm trước.
Du khách đổ về huyệt đạo Am Tiên đông nhất vào buổi trưa. Thời tiết hôm nay không thuận lợi nhưng buổi chiều, lượng người hành hương lên đỉnh Ngàn Nưa vẫn rất đông.
Du khách đổ về huyệt đạo Am Tiên đông nhất vào buổi trưa. Thời tiết hôm nay không thuận lợi nhưng buổi chiều, lượng người hành hương lên đỉnh Ngàn Nưa vẫn rất đông.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 9 ngày nghỉ Tết, Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia, địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, đón gần 20.000 khách du lịch.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 9 ngày nghỉ Tết, Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia, địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, đón gần 20.000 khách du lịch.
Năm nay, lễ hội do Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức thay vì chính quyền huyện Triệu Sơn và một số tổ chức tự phát như trước. Công tác chỉnh trang, sắp xếp không gian được triển khai từ cuối năm 2025.
Để hạn chế ùn tắc, ban tổ chức quy hoạch bãi đỗ xe dưới chân núi, cấm ôtô cá nhân lên đỉnh và bố trí xe trung chuyển. Nhờ đó, dù lượng khách đông, đường lên di tích không xảy ra kẹt xe kéo dài.
Năm nay, lễ hội do Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức thay vì chính quyền huyện Triệu Sơn và một số tổ chức tự phát như trước. Công tác chỉnh trang, sắp xếp không gian được triển khai từ cuối năm 2025.
Để hạn chế ùn tắc, ban tổ chức quy hoạch bãi đỗ xe dưới chân núi, cấm ôtô cá nhân lên đỉnh và bố trí xe trung chuyển. Nhờ đó, dù lượng khách đông, đường lên di tích không xảy ra kẹt xe kéo dài.
Tại khu vực núi Nưa, gần huyệt đạo Am Tiên, một dự án quần thể du lịch tâm linh có tên gọi Huyền tích Am Tiên, trị giá 35.000 tỷ đồng đang được triển khai.
Dự án có quy mô hơn 350 ha với các công trình điểm nhấn như hệ thống cáp treo, tượng Phật Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ bạc cao 167,5 m.
Công trình được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi chiêm bái của khách nội địa và quốc tế. Toàn bộ dự án Huyền tích Am Tiên theo kế hoạch sẽ hoàn thiện, đi vào hoạt động trong khoảng thời gian 2027-2030.
Tại khu vực núi Nưa, gần huyệt đạo Am Tiên, một dự án quần thể du lịch tâm linh có tên gọi Huyền tích Am Tiên, trị giá 35.000 tỷ đồng đang được triển khai.
Dự án có quy mô hơn 350 ha với các công trình điểm nhấn như hệ thống cáp treo, tượng Phật Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ bạc cao 167,5 m.
Công trình được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi chiêm bái của khách nội địa và quốc tế. Toàn bộ dự án Huyền tích Am Tiên theo kế hoạch sẽ hoàn thiện, đi vào hoạt động trong khoảng thời gian 2027-2030.