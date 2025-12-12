Người dân có thể không cần mang giấy tờ khi tham gia giao thông

Người đi đường có thể không phải mang bất cứ giấy tờ nào vì cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra trên môi trường điện tử, qua VNeID hoặc VNeTraffic.

Ngày 12/12, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về tuần tra kiểm soát và sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe. Theo đề xuất, CSGT chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử và sẽ không xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ.

Khi điều khiển phương tiện, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng kiểm xe, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, ứng dụng giao thông của Bộ Công an VNeTraffic.

Trường hợp không truy cập được ứng dụng, người dân chỉ cần cung cấp căn cước hoặc mã định danh cá nhân cho CSGT.

Cảnh sát giao thông hướng tới kiểm tra giấy tờ trên môi trường điện tử. Ảnh: Việt An

Hiện Cục CSGT đã có ứng dụng chuyên dụng cho CSGT và cấp phát thiết bị di động được cài đặt ứng dụng cho CSGT trên đường, phục vụ tra cứu các loại giấy tờ trên môi trường điện tử.

Ngay cả khi đã thi đậu sát hạch nhưng chưa được tích hợp lên hệ thống VNeID hoặc VNeTraffic, người dân chỉ cần có mã định danh cá nhân là CSGT có thể tra cứu trên hệ thống để xác định giấy phép lái xe, đăng ký xe...

CSGT sẽ cấp giấy phép lái xe dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong tra cứu.

Ngoài ra, người dân có VNeID mức độ 2 có thể cập nhật hoặc hệ thống tự động cập nhật các giấy tờ gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe trên môi trường điện tử.

Việt An