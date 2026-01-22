Người dân có bắt buộc đóng tiền rác 'tháng 13'?

Thầu rác vừa đến khu nhà tôi thu tiền cho cả năm, do tôi đi vắng nên gửi lại biên lai ghi thu một lần "13 tháng", tổng cộng 910.000 đồng.

Tôi sống tại TP HCM. Khi thắc mắc, tôi được trả lời rằng "khu vực này thu như vậy lâu rồi, ai cũng đóng đủ". Nhiều hàng xóm xác nhận tình trạng này, cho biết chưa từng được giải thích vì sao phải đóng tiền rác 13 tháng mỗi năm, trong khi ở nhiều địa phương khác chỉ thu đủ 12 tháng.

Sau đó, người thầu rác giải thích rằng vào dịp Tết, lượng rác tăng, chi phí bồi dưỡng tài xế, sửa chữa xe cao hơn nên thu thêm một tháng để trả thêm lương cho nhân viên vệ sinh.

Xin hỏi, theo quy định hiện hành, phí thu gom rác thải sinh hoạt có được thu 13 tháng mỗi năm hay không? Trường hợp đơn vị thu gom tự thu thêm với lý do chi phí tăng vào dịp Tết có đúng thẩm quyền không?

Người dân có quyền yêu cầu đơn vị thu gom hoặc chính quyền cơ sở công khai căn cứ pháp lý, cách tính và phạm vi áp dụng khoản thu "tháng 13" này không? Nếu việc thu không đúng quy định, người dân cần phản ánh hoặc bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách nào?

Độc giả Lan Hương

>> Luật sư Đào Thị Bích Liên tư vấn