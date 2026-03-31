Người dân chật vật qua cầu Chương Dương

Từ ngày 28/3 đến 27/5, Sở Xây dựng TP Hà Nội cấm phương tiện đường bộ lưu thông trên cầu Long Biên ở cả hai chiều để phục vụ dự án sửa chữa. Giờ cao điểm, người đi làm, học sinh đi học phải đổ dồn về cầu Chương Dương, cách cầu Long Biên khoảng một km.
Xe đông đúc trên cầu Chương Dương. Người đi xe máy len cả vào đường dành riêng cho ôtô.
Cảnh sát giao thông khu vực này cho biết từ hôm qua, lượng phương tiện đã tăng rất cao so với trước khi cấm cầu Long Biên. Dự kiến mất ít nhất 10 ngày, việc ùn tắc mới giảm bớt khi người dân chủ động sắp xếp thời gian.
Nhiều trẻ tranh thủ ngủ trong lúc chờ tắc đường.
Anh Đỗ Xuân Tình cho biết hôm qua bị muộn giờ làm nên đã chủ động di chuyển sớm vào hôm nay, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi tắc. "Tắc đường khiến việc đi lại tăng gấp đôi thời gian", anh Tình nói.
Lối rẽ từ đường Nguyễn Văn Cừ vào đê Long Biên - Xuân Quan từ hai chiều thành một chiều. Một tài xế xe ôm công nghệ ngơ ngác ngỡ như đi vào đường ngược chiều.
Người dân từ những con ngõ nhỏ tìm cách di chuyển vào đường lớn để nhập vào dòng người di chuyển qua cầu. Một số thấy tắc chọn phương án leo lên hè đường, bờ kè đê.
Để giảm bớt áp lực giao thông, lực lượng chức năng đã phải phân luồng từ xa, chia tách thành nhiều đợt.
Khoảng cách giữa hai cầu Long Biên và Chương Dương khoảng một km. Đồ họa: Hoàng Thanh
Việt An