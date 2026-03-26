Cấm xe máy, xe đạp qua cầu Long Biên hai tháng

Từ ngày 28/3 đến 27/5, Sở Xây dựng TP Hà Nội cấm phương tiện đường bộ lưu thông trên cầu Long Biên ở cả hai chiều để phục vụ dự án sửa chữa.

Cùng với việc cấm đường, Sở Xây dựng hướng dẫn phương tiện (xe máy, xe thô sơ) từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm đi dọc đường Long Biên - Xuân Quan và rẽ đi lên cầu Chương Dương.

Hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề, phương tiện từ Yên Phụ, Hàng Đậu lên đường Trần Nhật Duật - lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương và đi lên cầu Chương Dương.

Hướng từ Trần Quang Khải, đê 401, phương tiện đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương rồi đi lên cầu. Xe đạp được phép lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Cơ quan quản lý cầu Long Biên treo thông báo cấm phương tiện đường bộ qua cầu Long Biên hôm 25/3. Ảnh: Hoàng Phong

Cầu Long Biên được xây dựng năm 1899, hoàn thành năm 1902. Cầu dàn thép dài 1691,15 m gồm 19 nhịp (chiều dài nhịp từ 51,2 đến 130 m). Sau 120 năm khai thác và trải qua hai cuộc chiến tranh, cầu Long Biên đã xuống cấp, chỉ còn lại 9 nhịp ở phía Hà Nội và 3,5 nhịp phía Gia Lâm giữ được kiểu dáng cũ, các nhịp khác do bị đánh phá đã được thay thế bởi nhịp dầm kiểu dáng khác.

Giai đoạn 1995-2010, cầu Long Biên được gia cố sửa chữa với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng. Năm 2015, cầu được sửa chữa tổng thể với tổng đầu tư gần 300 tỷ đồng, mục tiêu khai thác an toàn đến năm 2020 khi dự án đường sắt đô thị số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi được triển khai, thay thế cầu Long Biên.

Cầu Long Biên cấm phương tiện đường bộ qua cầu để sửa chữa hồi cuối năm 2025. Ảnh: Phạm Chiểu

Tuy nhiên, đến nay tuyến đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi vẫn chưa được triển khai. Mỗi ngày cầu Long Biên vẫn phải gánh hàng chục đoàn tàu khách và tàu hàng và hàng nghìn xe máy, xe đạp, xe thô sơ (ôtô đã bị cấm lưu thông).

Mới đây nhất ngày 2/2/2026, công ty quản lý phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18, đe dọa an toàn công trình. Cầu sau đó bị phong tỏa, các đoàn tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng điều chỉnh đón, trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội. Đến chiều 9/2, cầu trở lại hoạt động.

Để đảm bảo an toàn cầu, ngành đường sắt đang triển khai dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên.

Võ Hải