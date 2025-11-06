Người dân bảo vệ tài sản, chạy bão Kalmaegi

Cây xăng trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, được bảo vệ bằng thanh sắt và nylon trước bão Kalmaegi trưa 6/11.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định, phía đông Gia Lai và Quảng Ngãi sẽ chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của bão, gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16. Như vậy, cơ quan khí tượng đã nâng một cấp dự báo khi bão đổ bộ.

"Sức gió này có thể phá hủy hoàn toàn nhà cấp 4 và các công trình không kiên cố", Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh gió mạnh nhất từ 17h hôm nay đến 4h ngày mai.