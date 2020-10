Người dân 19 phường đồng tình phương án sáp nhập

TP HCMNgười dân 19 phường thuộc quận 2, 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận đồng tình phương án nhập phường với tỷ lệ phiếu 85-99%, tên gọi phường mới là 74-99%.

Theo báo cáo của UBND quận 2 ngày 5/10, gần 85% cử tri 4 phường An Khánh, Thủ Thiêm, Bình An và Bình Khánh đồng tình phương sáp nhập phường. Hơn 74% cử tri đồng ý với tên phường mới của An Khánh và Thủ Thiêm là Thủ Thiêm; Bình An và Bình Khánh là An Khánh.

Cử tri phường 5, quận 4 bỏ phiếu cho ý kiến về phương án sáp nhập phường 2 và 5 thành phường 2, ngày 5/10. Ảnh: Trung Sơn.

Tại quận 3, hơn 88% cử tri 3 phường 6, 7 và 8 đồng ý sáp nhập; hơn 85% cử tri đồng ý tên phường mới là Võ Thị Sáu.

Ở quận 4, hơn 93% cử tri đồng tình với việc nhập phường 2 và 5, phường 12 và 13. Tên phường mới được phần đông cử tri thống nhất là phường 2 và 13.

Tại quận 5, hơn 96% cử tri đồng ý sáp nhập phường 12 và 15; hơn 90% cử tri đồng ý tên phường mới là 12.

Ở quận 10, hơn 99% cử tri ủng hộ sáp nhập phường 2 và 3; hơn 99% cử tri đồng ý tên phường mới là 2.

Tại Phú Nhuận, gần 98% cử tri đồng ý nhập phường 11 và 12, phường 13 và 14; hơn 94% cử tri đồng ý tên phường mới là 11 và 13.

Việc lấy ý kiến sáp nhập phường được các quận tiến hành từ ngày 25/9 và kết thúc 3/10. Nội dung cử tri có đồng ý với phương án sáp nhập và tên phường mới mà thành phố đưa ra. Người dân có thể đề xuất tên phường mới sau sáp nhập.

Cùng với việc lấy ý kiến nhập 19 phường, TP HCM cũng lấy ý kiến người dân phương án sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức thành TP Thủ Đức. Kết quả, 82% đến 97% cử tri đồng ý sáp nhập; 77% đến 97% đồng tình tên gọi TP Thủ Đức.

Theo kế hoạch, nếu có trên 50% tổng số cử tri ở phường tán thành, HĐND các cấp liên quan thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp. HĐND TP HCM họp cho ý kiến vào ngày 12/10. UBND TP HCM trình đề án lên Bộ Nội vụ trước 25/10.

Hữu Công