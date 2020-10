Người dân cho ý kiến về sáp nhập quận, phường

TP HCMCử tri bỏ phiếu cho ý kiến về chủ trương sáp nhập 3 quận phía Đông thành TP Thủ Đức và sắp xếp lại 19 phường ở 6 quận, sáng 3/10.

Trụ sở khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 7h sáng 3/10 tấp nập người dân đến cho ý kiến chủ trương nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức. Bảng thông tin khu phố đăng danh sách cử tri, gồm: tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú. Khu phố 3 là nơi có dân số đông nhất phường Linh Trung với 1.600 hộ và 7.000 người, trong đó 60% là dân nhập cư.

Phòng phía trong trụ sở rộng chừng 60 m2, có 6 bàn đăng ký, thùng tiếp nhận phiếu. Trước đó 3 hôm, trưởng khu phố tới từng nhà phát phiếu lấy ý kiến và tờ thông tin về Thành phố Thủ Đức trong tương lai. Phiếu có ô đồng ý và không đồng ý, phần ý kiến khác về chủ trương lập Thành phố Thủ Đức. Người dân sau khi cho ý kiến sẽ đến trụ sở khu phố bỏ phiếu vào thùng.

Ông Đỗ Mạnh Thuyết bỏ phiếu cho ý kiến về chủ trương lập thành phố Thủ Đức sáng 3/10. Ảnh: Hà An.

Là người đầu tiên bỏ phiếu, ông Đỗ Mạnh Thuyết, 59 tuổi, ngụ đường số 10 cho biết, khi nghe thông tin Thủ Đức lên thành phố, ông rất vui mừng. Bởi từ quận lên thành phố sẽ được quan tâm về đầu tư hạ tầng, đời sống người dân tốt hơn. Những vấn đề như ngập nước, ô nhiễm môi trường... được cải thiện.

"Nhiều người băn khoăn việc thay đổi giấy tờ sẽ gặp khó khăn nhưng tôi không nghĩ vậy. Đây là chủ trương lớn của chính quyền nên chắc chắn họ phải có phương án, tạo điều kiện cho dân", ông Thuyết nói.

Sống ở Thủ Đức hơn 23 năm, ông Huỳnh Văn Thức, 43 tuổi, giảng viên Đại học công nghiệp TP HCM đồng tình với chủ trương thành phố. Nam cử tri mong thành phố mới sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực vì ở đây tập trung nhiều trường đại học lớn, trong đó có Đại học Quốc gia TP HCM.

Giảng viên ngành công nghệ dệt may cho rằng, với một chủ trương lớn và chưa có tiền lệ, ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đây là cơ hội Thủ Đức phát triển, nếu làm tốt sẽ là hình mẫu nhiều nơi học tập. "Thành phố Thủ Đức phải phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy đó làm đòn bẩy để đạt mục tiêu thành phố sáng tạo và khởi nghiệp", ông Thức nói.

Theo ông Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khu phố 3, khi phát phiếu nhiều người dân bày tỏ quan điểm đồng tình, một số tỏ ra băn khoăn vì sợ đổi tên có sự thay đổi, xáo trộn. Tuy nhiên, khi đọc kỹ và tìm hiểu thông tin, họ cũng tích vào ô đồng ý. "19h tối nay, chúng tôi sẽ mở thùng kiểm kê số lượng, phân loại phiếu lấy ý kiến, tổng hợp lại và báo cáo kết quả lên phường", ông Vũ nói.

Để chuẩn bị cho lấy ý kiến về chủ trương lập Thành phố Thủ Đức, 12 phường ở Thủ Đức lập danh sách cử tri niêm yết tại trụ sở phường, các khu phố tổng cộng 60.244 hộ với gần 197.000 người. "Quận chỉ đạo phòng Nội vụ, các đơn vị và UBND 12 phường đảm bảo tiến độ việc lấy ý kiến, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của cử tri", một lãnh đạo UBND quận Thủ Đức cho biết.

Người dân được hướng dẫn điền thông tin lấy ý kiến ở điểm bỏ phiếu Khu phố 3, phường 5, quận 4. Ảnh: Trung Sơn.

Cũng trong hôm nay, cử tri ở 19 phường thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận cũng đi bỏ phiếu cho ý kiến về chủ trương sắp xếp các đơn vị cấp xã theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Văn phòng khu phố 3, phường 5, quận 4 sáng nay khá đông người đến bỏ phiếu. Mẫu đơn được ban tổ chức phát cho cử tri gồm 2 nội dung: đồng ý với chủ trương sáp nhập phường 2 và 5, tên đơn vị hành chính mới hay không. Người dân cũng có thể đề xuất tên mới sau sáp nhập.

Bà Nguyễn Thị Nhung (50 tuổi) đồng ý với chủ trương nhập phường để thuận lợi cho việc quản lý, phát triển theo yêu cầu của Trung ương. Tuy nhiên, nữ cử tri không đồng tình với tên phường mới ghi trong phiếu là phường 2. "Tôi ở phường 5, nếu sáp nhập thành phường 2 phải thay đổi nhiều giấy tờ, mất thời gian đi lại, phiền phức nên đề nghị giữ tên là phường 5", bà Nhung nói.

Đại diện ban tổ chức điểm bỏ phiếu khu phố 3, phường 5 cho biết việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri đã được thực hiện từ ngày 25/9. Phần lớn số phiếu phát ra đã được thu về. Hôm nay là ngày cuối dành cho những người chưa có ý kiến.

Cử tri phường 5, quận 4 bỏ phiếu cho ý kiến về nhập phường 2 và 5 thành phường 2. Ảnh: Trung Sơn.

Tại quận 3, nơi dự kiến nhập 3 phường 6,7, 8 thành phường Võ Thị Sáu, ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường 8, quận 3 cho biết để người dân không phải mất công đi lại, phường đã tổ chức phát và thu phiếu tại từng nhà. Kết quả sẽ được tổng hợp, gửi về quận trước ngày 5/10.

Theo phương án do UBND TP HCM đề xuất và được Bộ Nội vụ thống nhất, ba quận phía Đông của thành phố là 2, 9 và Thủ Đức sẽ sáp nhập thành đơn vị hành chính mới là Thành phố Thủ Đức. Thành phố mới có diện tích hơn 211 km2, hơn một triệu người.

Quận 2 sẽ nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm (cả 2 phường bị giải tỏa trắng xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm) thành phường Thủ Thiêm (diện tích gần 3,2 km; dân số 428 người); phường Bình Khánh và Bình An thành phường An Khánh (gần 4 km2; khoảng 23.100 người).

Quận 3 nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu (gần 2,2 km; hơn 36.700 người); quận 4 nhập phường 2 và 5 thành phường 2 (0,35 km2; hơn 17.400 người); phường 12 và 13 thành phường 13 (0,84 km2; hơn 18.500 người).

Quận 5 nhập phường 12 và 15 thành phường 12 (hơn 0,57 km2; hơn 17.300 người ); quận 10 nhập phường 2 và 3 thành phường 2 (0,3 km2; gần 25.000 người); quận Phú Nhuận nhập phường 11 và 12 thành phường 11 (0,38 km2; hơn 15.500 người); phường 13 và 14 thành phường 13 (gần 0,3 km2; hơn 16.600 người).

Theo kế hoạch của UBND thành phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri ở phường tán thành, HĐND các cấp liên quan thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp. HĐND TP HCM họp cho ý kiến vào ngày 12/10. UBND TP HCM chính thức trình đề án lên Bộ Nội vụ trước 25/10.

Hà An - Trung Sơn