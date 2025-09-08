Người đại diện Jackson khẩu chiến với Chủ tịch Bayern

ĐứcNgười đại diện Diomansy Kamara lập tức đáp trả, sau khi Chủ tịch danh dự Uli Hoeness tuyên bố Bayern Munich sẽ không mua đứt thân chủ Nicolas Jackson.

Thỏa thuận ban đầu giữa hai CLB từng bị Chelsea hủy bỏ do chấn thương của Liam Delap, khiến Jackson phải chờ thêm vài ngày mới chính thức hoàn tất thủ tục. Sau đó, "The Blues" gọi lại Marc Guiu từ Sunderland để thay thế, mở đường cho Jackson sang Đức.

Theo hợp đồng cho mượn, Bayern phải mua đứt tiền đạo người Senegal với giá khoảng 70 triệu USD nếu anh đáp ứng điều khoản ra sân. Tuy nhiên, Chủ tịch danh dự Uli Hoeness khẳng định điều đó gần như không thể xảy ra.

"Đây không phải là khoản phí mượn 18,1 triệu USD, bởi cầu thủ và người đại diện đã đóng góp 3,3 triệu USD, nên thực tế Bayern chỉ trả 14,9 triệu USD. Sẽ không có hợp đồng dài hạn. Điều đó chỉ xảy ra nếu cậu ấy đá chính 40 trận, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra", Hoeness nói với SPORT1.

Nicolas Jackson ra mắt Bayern Munich ngày 1/9. Ảnh: FC Bayern

Chỉ vài giờ sau, người đại diện của Jackson, Diomansy Kamara, phản ứng mạnh mẽ bằng thông điệp trên Instagram. "Nhiều người nói, nhưng ít ai nói sự thật", ông viết. "Hôm nay không phải lúc bàn về chuyện đó. Ưu tiên duy nhất của chúng tôi là trận đấu quyết định suất dự World Cup của Senegal. Đây là thời khắc quan trọng của cả dân tộc. Chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề khác vào thời điểm thích hợp".

Mùa trước, Jackson ghi 13 bàn cho Chelsea trên mọi đấu trường, trong đó có 10 bàn tại Ngoại hạng Anh. Phong độ thất thường cùng việc Chelsea tuyển mộ hai tiền đạo Joao Pedro và Liam Delap khiến anh dường như không còn tương lai ở sân Stamford Bridge.

Nicolas Jackson sẽ mặc áo số 11 và làm "kép phụ" cho Harry Kane tại Bayern. Ảnh: FC Bayern

Tại Bayern, Jackson sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Harry Kane - người đá chính 42 trận mùa trước và gần như không thể thay thế. Dẫu vậy, việc hàng công "Hùm xám" mất đi Thomas Muller, Mathys Tel, Leroy Sane và Kingsley Coman có thể giúp tiền đạo Senegal tìm thấy cơ hội.

Trong ngày ra mắt, Jackson gọi Bayern là một trong những CLB lớn nhất thế giới, với nhiều huyền thoại từng khoác áo. "Tôi có nhiều mục tiêu, nhiều giấc mơ và sẽ cống hiến tất cả để giúp Bayern giành thêm danh hiệu", anh nói thêm.

Giám đốc thể thao Christoph Freund ca ngợi Jackson có thể bao quát nhiều khu vực, sở hữu tốc độ, nguy hiểm trước khung thành, luôn tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ, từ đó giúp hàng công Bayern thi đấu thêm đa dạng. Ông cũng đánh giá Jackson cởi mở, tích cực và sẽ không gặp khó khăn gì để hòa nhập với môi trường mới.

Hồng Duy tổng hợp