Người Đà Nẵng tích trữ lương thực, áo phao phòng mưa lụt

Một ngày trước khi bão Fengshen đổ bộ, Đà Nẵng trời ngớt mưa. Nhiều người cho biết tranh thủ tan ca làm ghé siêu thị mua lương thực, thực phẩm đề phòng mưa kéo dài. Lúc 19h ngày 21/10, siêu thị trên đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, chật kín người đến mua sắm.

Tại cuộc họp trực tuyến với các phường, xã chiều 20/10, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng thấp trũng, sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân dự trữ đủ lương thực, tránh bị động khi bão và mưa lớn kéo dài.