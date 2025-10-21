Người Đà Nẵng tích trữ lương thực, áo phao phòng mưa lụt

Một ngày trước khi bão Fengshen đổ bộ, Đà Nẵng trời ngớt mưa. Nhiều người cho biết tranh thủ tan ca làm ghé siêu thị mua lương thực, thực phẩm đề phòng mưa kéo dài. Lúc 19h ngày 21/10, siêu thị trên đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, chật kín người đến mua sắm.
Tại cuộc họp trực tuyến với các phường, xã chiều 20/10, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng thấp trũng, sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân dự trữ đủ lương thực, tránh bị động khi bão và mưa lớn kéo dài.
Lượng khách đến siêu thị tăng 2-3 lần so với thường ngày. Khách chủ yếu lựa chọn đồ khô như mì tôm, đồ hộp, hoa quả...
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ảnh hưởng hoàn lưu bão Fengshen kết hợp không khí lạnh, gió đông và hiệu ứng địa hình, từ trưa mai đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết 23/10. Nam Quảng Trị, TP Huế và Đà Nẵng mưa 500-700 mm, có nơi hơn 900 mm.
Dù khách đông, khu vực bán lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào nguồn cung.
Anh Nguyễn Đắc Thuận, Tổ trưởng Maketing siêu thị Co.opmart, cho biết từ ba tháng trước, siêu thị đã chuẩn bị sẵn lượng hàng hóa tăng 35% để chủ động cung ứng cho khách hàng trong mùa mưa bão. "Chúng tôi đã chuẩn bị 18 tấn hàng hóa, chủ yếu là mì gói, đồ hộp, lương thực, thực phẩm thiết yếu", anh Thuận nói.
Một giỏ hàng đầy ắp xúc xích, chả, mì tôm, bắp khô... Đô thị Đà Nẵng nhiều năm trải qua ngập lụt khi mưa lớn, vì thế người dân đã quen với việc tích trữ lương thực, thực phẩm.
Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt thanh toán, nhiều người lên mạng đọc tin tức về đợt mưa lớn.
Bà Nguyễn Thị Thưởng, 73 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, cùng hai con chạy ôtô hơn 10 km xuống siêu thị trên đường Điện Biên Phủ để mua bánh mì, chả cá và nhiều nhu yếu phẩm "đủ ăn trong ba ngày".
Bà Thưởng cho biết rất lo lắng khi mưa lớn có thể kéo dài, khu vực Hòa Sơn ít siêu thị, cửa hàng tạp hóa, nhà lại có hơn 10 nhân khẩu nên cần chủ động tích trữ để không phải vất vả nếu bị lũ chia cắt.
Tương tự, tại siêu thị trên đường Đống Đa, phường Hải Châu, hàng chục người cùng đến mua nhu yếu phẩm. Khu vực tính tiền nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt.
Nhân viên siêu thị làm việc không ngơi tay để kịp tính tiền cho khách. Một nhân viên cho biết lượng khách đông hơn thường ngày khoảng 5 lần, mặt hàng bán nhiều nhất là mì tôm và nhu yếu phẩm thiết yếu.
Nhiều học sinh sau giờ tan học cũng phụ cha mẹ đi mua đồ ở siêu thị. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyền quyết định việc nghỉ học cho các phường, xã.
Đến 19h ngày 21/10, hầu hết phường, xã ở Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày mai (22/10).
Bà Đỗ Thị Hoa, 54 tuổi, nhà ở đường Hóa Sơn 6, phường Ngũ Hành Sơn, chạy xe máy hơn 5 km đến đường Ông Ích Khiêm, đối diện Chợ Cồn, phường Thanh Khê, để mua 10 chiếc áo phao.
Theo bà Hoa, khu vực gia đình sinh sống những lần mưa trước không ngập lụt, nhưng nghe dự báo lần này mưa có thể lên đến 900 mm nên chủ động đi mua áo phao cho gia đình 4 người và "mua thêm cho bạn bè", phòng ngừa rủi ro.
Gia đình đã chuẩn bị sẵn đèn pin sạc tích điện, đề phòng điện lưới bị cắt khi mưa có thể gây ngập nhiều tuyến phố. "Tối nay tôi cũng ghé siêu thị mua sẵn một số đồ hộp dự trữ", bà nói.
Nguyễn Đông