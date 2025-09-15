Người của tịnh thất Bồng Lai 'lừa tiền từ thiện' được giảm án

Tây NinhLê Thanh Nhất Nguyên được giảm án một năm tù do tác động gia đình nộp tiền khắc phục hành vi "giả chùa, giả sư" lừa tiền ủng hộ.

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của Nhất Nguyên, giảm từ 9 xuống 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX đồng quan điểm với VKS trước đó, cho rằng bị cáo kêu oan nhưng các chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội.

Cụ thể, hộ bà Cúc không phải là cơ sở thờ tự hợp pháp, không được Nhà nước cho phép sinh hoạt tôn giáo tập trung. Những người ở đây không phải là tăng ni xuất gia, các trẻ em cũng không phải là trẻ mồ côi - đã được chứng minh qua bản khai nhân khẩu và giám định AND là chứng cứ khoa học. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, phạm tội với người trên 70 tuổi.

Tuy nhiên, tòa ghi nhận bị cáo đã liên hệ gia đình và người bào chữa nộp số tiền khắc phục hơn 270 triệu đồng - là tình tiết mới, nên giảm án cho bị cáo.

Lê Thanh Nhất Nguyên tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên cùng 13 người và một số trẻ đến sinh sống tại nhà riêng của bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).

Nhóm người sau đó tự nhận nơi này là "tịnh thất Bồng Lai", còn ông Vân tự xưng là "trụ trì". Họ cạo đầu, tự mặc trang phục như người tu hành theo đạo Phật, gọi nhau là "thầy", "sư phụ", "đệ tử" đồng thời tự làm lễ quy y, xuất gia cho người khác.

Nhất Nguyên cùng Hoàn Nguyên và ông Vân còn xuất hiện trên mạng xã hội, giới thiệu nơi sinh sống là chùa, tự nhận mình là sư thầy; các đứa trẻ sống tại đây là chú tiểu, là trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đăng thông tin số điện thoại, tài khoản ngân hàng của mình lên kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" có nội dung: "mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé".

Cơ quan điều tra xác định, bằng hành vi gian dối trên, từ năm 2018 đến năm 2021, Nhất Nguyên đã lừa, chiếm đoạt tổng cộng hơn 365 triệu đồng của người đóng góp, để phục vụ mục đích cá nhân.

Ngày 4/1/2022, tại quán cà phê ở ấp 3A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, cơ quan điều tra phát hiện Nhất Nguyên đang nhận 100 triệu đồng từ người quyên góp nên mời về trụ sở làm việc.

Người đàn ông là bị hại cho biết nhiều lần xem các video trên kênh "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và tưởng nơi này là chùa, nhóm chú tiểu là trẻ mồ côi, nên đến tìm hiểu. Anh thấy nơi này có thờ tượng Phật, còn Nhất Nguyên giới thiệu công trình đang xây dựng là chùa, cùng phòng ở cho các chú tiểu. Từ đầu tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022, người này lần lượt quyên góp 100 bao xi măng cùng tiền xây dựng, tiền nuôi nhóm trẻ, tổng cộng trên 100 triệu đồng.

Tương tự, hai người khác cũng đã tin tưởng nội dung Nhất Nguyên đưa ra, ủng hộ hơn 250 triệu đồng. Khi biết cơ sở này đưa ra các thông tin gian dối, sai sự thật, những người ủng hộ tiền đã trình báo cơ quan điều tra.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nhất Nguyên về trại giam, sau phiên xử. Ảnh: Nam An

Ngoài hành vi trên, tháng 7/2022, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương bị tuyên phạt cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên (27 tuổi, một người con của ông Vân) chịu mức án 3 năm 6 tháng tù, bà Cúc chịu mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Riêng ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù nhưng chưa thi hành án vì sức khỏe yếu.

Bản án xác định, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Đến nay, Nhất Nguyên đã chấp hành xong bản án này.

Trong vụ án khác, hồi giữa tháng 5, ông Lê Tùng Vân bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt 3 năm tù tội Loạn luân. Tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ông này phải chấp hành 8 năm tù.

