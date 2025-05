Ông Lê Tùng Vân bị phạt 3 năm tù về tội Loạn luân

Long AnÔng Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé, sáng 20/5.

Ông Vân được tại ngoại, có đơn xin TAND huyện Đức Hòa xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu.

HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Tùng Vân phạm tội Loạn luân. Tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ông Vân phải chấp hành 8 năm tù.

Phiên tòa được xét xử kín để bảo vệ những người dưới 18 tuổi, giữ bí mật đời tư, thuần phong mỹ tục... theo quy định của pháp luật. Chỉ những người có giấy triệu tập của tòa mới được vào trong.

Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp có mặt tại tòa từ sáng sớm 21/5. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, từ năm 1973 đến năm 1988, ông Lê Tùng Vân cùng bà Cao Thị Cúc (hiện 65 tuổi) và Lê Thu Vân (đã chết) cùng sinh sống ở quận 6, TP HCM. Một năm sau, họ và một số người chuyển đến xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Quá trình sống chung, ông Lê Tùng Vân và bà Thu Vân có 6 con chung, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Huyền Trân và một con gái 32 tuổi. Ông Vân và bà Cúc có con chung là: Lê Thanh Trùng Dương và một con gái 32 tuổi. Mọi người xưng hô với nhau là "thầy", "đệ tử".

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân và những người này chuyển đến hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

VKS cáo buộc, quá trình chung sống, ông Vân biết rõ hai người phụ nữ 32 tuổi là con gái ruột của mình, nhưng đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Hậu quả là họ sinh ra ba cháu bé hiện 10-11 tuổi. Khi sự việc có dấu hiệu bị lộ, cuối năm 2020, ông Lê Tùng Vân bàn bạc với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và bà Cúc soạn hợp đồng "mua bán tinh trùng" giữa mình và bà Lê Thu Vân nhằm hợp thức hóa hành vi phạm tội.

Cụ thể, Hoàn Nguyên soạn thảo nội dung hợp đồng mua bán tinh trùng rồi đọc lại cho Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc nghe. Bà Lê Thu Vân sau đó viết lại theo nội dung đã soạn sẵn. Nhóm người cùng thống nhất ghi thời gian trong hợp đồng là ngày 4/1/2014 nhằm trùng khớp với thời gian sinh của 3 đứa trẻ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 17/11/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa có đơn cung cấp thông tin có dấu hiệu tội phạm Loạn luân tại hộ bà Cao Thị Cúc đến Công an huyện Đức Hòa.

Khu vực cổng tòa án có hàng chục cảnh sát, lực lượng an ninh túc trực. Ảnh: Nam An

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2011 đến năm 2014, hai con gái ông Lê Tùng Vân đều không thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo tại các cơ sở y tế trong nước lẫn nước ngoài. Các kết quả giám định cũng cho thấy ông Vân có quan hệ cha - mẹ - con với 2 người phụ nữ 32 tuổi và 3 con của họ.

Giữa tháng 4 năm ngoái, ông Vân bị khởi tố nhưng cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Hiện, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ chứng minh hai người phụ nữ biết Vân là cha ruột nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và bà Cúc tuy có tham gia bàn bạc, thảo luận viết hợp đồng mua bán tinh trùng nhằm che giấu hành vi phạm tội của ông Vân, song cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở chứng minh những người này là đồng phạm.

Tịnh thất Bồng Lai (sau này đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ) là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước, bà này đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân chuyển đến đây sống cùng bà Cúc.

Tháng 7/2022, Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong vụ án này, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị tuyên phạt cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên (27 tuổi, một người con của ông Vân) chịu mức án 3 năm 6 tháng tù và bà Cúc chịu mức án 3 năm tù.

Bản án xác định, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An...

Nam An