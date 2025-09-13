Người có nhà nhưng xa nơi làm việc được hỗ trợ mua nhà xã hội

Từ 1/10, người có nhà nhưng thuộc phường cách chỗ làm từ 14,5 km trở lên sẽ được TP HCM xem xét hỗ trợ về nhà ở xã hội nếu thuộc các nhóm hưởng chính sách.

Đó là nội dung của quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội trên địa bàn vừa được UBND TP HCM ban hành.

Các trường hợp được áp dụng gồm, người có nhà nhưng thuộc phường cách chỗ làm từ 14,5 km trở lên, khoảng cách này đối với xã từ 20 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km). Cả hai trường hợp này đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến nơi làm việc phải gần hơn nơi nhà ở hiện tại đến chỗ làm.

Đối với đặc khu Côn Đảo, người được xét chính sách này nếu diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2.

Cuộc sống ở khu nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc, quận Bình Tân. Ảnh: Quỳnh Trần

UBND TP HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, các phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo UBND thành phố việc thực hiện quy định này.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà đảm bảo đúng quy định. Chính sách này thực hiện đến ngày 31/5/2030.

Theo quy định, người được mua nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở đô thị; công nhân, lao động tại khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân; người có công với cách mạng; người trả lại nhà công vụ; học sinh, sinh viên; hộ bị thu hồi đất, giải tỏa chưa được bồi thường bằng nhà hoặc đất ở.

Điều kiện thu nhập là thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên, hoặc thu nhập bình quân không vượt quá mức do Chính phủ quy định từng thời kỳ, hiện 15 triệu đồng mỗi tháng đối với cá nhân và 30 triệu đồng đối với vợ chồng. Người muốn được hưởng chính sách nhà ở xã hội chỉ được hưởng một lần và chưa có nhà ở hoặc diện tích bình quân đang ở nhỏ hơn 10 m2.

TP HCM sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu rộng hơn 6.700 km2. Đối với cán bộ đi làm xa, thành phố có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà với mức cao nhất 10,4 triệu đồng áp dụng cho cán bộ có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên; mức 8 triệu đồng cho người hưởng phụ cấp từ 0,7 đến dưới 0,9; 4,8 triệu đồng cho người có phụ cấp dưới 0,7, không có phụ cấp hoặc lao động hợp đồng.

Lê Tuyết