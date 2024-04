Tiền ảo Pi 'sập giá' trên sàn tiền số

Giá của tiền ảo Pi Network dạng "ghi nợ" trên một số sàn giao dịch bất ngờ giảm 98% và hiện ở mức chưa đến một USD mỗi đồng.

Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch như CoinGeko, trang hiển thị giá như Binance, CoinMarketCap và Onus, giá tiền ảo Pi Network giảm mạnh từ mức 39,33 USD xuống 0,62 USD mỗi đồng, giảm 98,43%. Đây không phải giá thực của Pi, mà là mức giá do các sàn tự tạo ra theo hình thức ghi nợ IOU (I Owe You). Có nghĩa, các sàn sẽ niêm yết một đồng tiền số từ trước để người dùng có thể mua bán, sau đó sẽ trả bằng đồng thật khi dự án phát hành chính thức. Trong khi đó, đồng Pi Network mà người dùng "đào" trên điện thoại vẫn chưa thể giao dịch.

Giá của tiền Pi hiển thị trên CoinMarketCap. Ảnh: Bảo Lâm

Nguyên nhân đằng sau việc "sập giá" Pi Network chưa được công bố. Tuy nhiên, dựa trên phân tích kỹ thuật và nhận định của các chuyên gia blockchain, trang Hoka News cho biết tỷ lệ băm (hash rate - sức mạnh tính toán của hệ thống khai thác blockchain) giảm đột ngột được cho là lý do chính. Trang này ghi nhận hash rate của Pi Network giảm mạnh xuống 0,0036654, tức sụt 49,96% so với con số được ghi nhận vào tháng 3 là 0,0073365.

"Sự suy giảm không chỉ thu hút sự chú ý của những người tham gia thị trường, mà còn đặt ra câu hỏi về tính ổn định và tương lai của Pi Network cũng như tác động của nó đối với hệ sinh thái", Hoka News bình luận.

Bên cạnh đó, trang này không loại trừ vấn đề kỹ thuật trong mạng Pi Network. Mọi blockchain, gồm cả Pi Network, đều dễ bị tấn công bởi các lỗ hổng kỹ thuật, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất chung của mạng. Những lỗ hổng như vậy có thể gồm lỗi phần mềm, hacker tấn công vào cơ sở hạ tầng mạng. Trong bối cảnh hash rate của Pi Network giảm, có khả năng vấn đề kỹ thuật đã phát sinh và ảnh hưởng đến hiệu suất chung của mạng.

"Hash rate giảm mạnh có thể làm lung lay niềm tin của người tham gia. Trong thế giới tiền số đầy biến động, sự ổn định của mạng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người chơi. Nếu Pi Network không giải quyết được tình trạng suy giảm hash rate nhanh chóng, nó có thể có tác động tiêu cực đến hình ảnh và giá trị của đồng đó", một chuyên gia về tiền số nhận định viết.

Pi Network là dự án ra đời từ năm 2019, được quảng cáo là giúp người dùng sở hữu tiền ảo Pi miễn phí, bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại điểm danh mỗi ngày. Tuy nhiên, dự án gây tranh cãi khi vẫn chưa thể cho phép người dùng giao dịch trên các sàn tiền số sau nhiều lần hứa hẹn. Đầu 2023, một số sàn như XT, Huobi, BitMart niêm yết Pi dưới hình thức ghi nợ IOU, khiến tiền số này tăng có lúc tăng giá hơn 300 USD nhưng sau đó giảm mạnh.

Việc chỉ giao dịch với nhau, chưa thể giao dịch trên các sàn tiền số khiến người chơi Pi Network nản lòng. Nhiều người cho biết đợi đến các cột mốc như ngày số Pi 14/3 hay ngày 2Pi 28/6 để đợi "mainnet mở" - tức có thể giao dịch. Dù vậy, đến nay đội ngũ phát triển Pi Network không có cải tiến đáng kể nào trừ những thông báo trấn an người dùng.

Cuối năm ngoái, nhóm phát triển Pi Network hứa hẹn một mạng "mainnet mở" nếu đáp ứng ba điều kiện: hoàn thành mạng mở về công nghệ, sản phẩm, kinh doanh và pháp lý cho Pi; đạt mục tiêu về KYC (xác thực danh tính); cần có "môi trường thuận lợi, không cản trở sự thành công của mainet mở". Dù vậy, một số chuyên gia tiền số đánh giá đây là điều kiện "rất lâu mới có thể thực hiện được".

Một yếu tố khiến "mainnet mở" chậm trễ là vẫn đề thử nghiệm và tối ưu hóa mạng blockchain. "Việc ra mắt một mạng blockchain mạnh và hiệu quả đòi hỏi phải có công đoạn thử nghiệm rộng rãi để xác định và khắc phục các lỗi, lỗ hổng hoặc vấn đề hiệu suất tiềm ẩn", BSC News bình luận. "Nhưng đến nay, mọi thứ vẫn chưa có nhiều tiến triển. Kể cả đến ngày 28/6 tới, một mạng mainnet mở có thể vẫn chưa xuất hiện".

Theo thông báo của Pi Network cuối tháng 3, số người dùng KYC trên nền tảng chưa tới 10 triệu, dù cơ sở người dùng vượt 60 triệu tài khoản. Theo SimilarWeb, Việt Nam là một trong các quốc gia thường xuyên nằm trong top ba về mức độ quan tâm đến tiền ảo Pi.

Cuối tháng 6/2023, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an địa phương để điều tra hoạt động liên quan đến tiền ảo Pi. Theo đại diện Bộ Công an, các hoạt động liên quan đến Pi có những dấu hiệu của việc lôi kéo, tiền người trước trả cho người sau trong mô hình kinh doanh dạng nhị phân, đa cấp, do đó người dân cần thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường.

Bảo Lâm