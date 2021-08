Người chết trong vụ đánh bom sân bay Kabul tăng lên hơn 90

Số người chết trong hai vụ đánh bom tự sát tại sân bay Kabul tăng lên hơn 90, giữa lúc các nước gấp rút hoàn thành chiến dịch sơ tán.

Thông tin về số thương vong được một quan chức giấu tên thuộc Bộ Y tế Công cộng Afghanistan cung cấp hôm nay. Quan chức này cho hay số người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul cũng đã tăng lên hơn 150.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo 13 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công này, trong khi Taliban ghi nhận ít nhất 28 thành viên thiệt mạng.

Các nhân viên y tế đưa một người bị thương lên cáng sau vụ đánh bom tại sân bay Kabul, Afghanistan, hôm 26/8. Ảnh: AFP.

Tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy của CENTCOM, cho biết vụ tấn công ngày 26/8 được thực hiện bởi hai kẻ đánh bom liều chết, sau đó là các tay súng xả đạn vào đám đông. Thảm kịch xảy ra giữa lúc Mỹ và các nước khác đang khẩn trương sơ tán công dân và nhiều người Afghanistan trước thời hạn 31/8 mà Taliban đặt ra.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), nhánh hoạt động tại Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thừa nhận đã tiến hành hai vụ đánh bom.

Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan sau hai thập kỷ đối đầu với quân đội Mỹ, song lực lượng này cũng coi IS-K là kẻ thù. McKenzie cảnh báo IS-K "muốn tiếp tục tấn công", nói thêm rằng họ "đang làm mọi thứ có thể để chuẩn bị đối phó những vụ tấn công đó".

Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay cho biết nước này đã kết thúc chiến dịch sơ tán tại Afghanistan, nói thêm rằng quá trình sơ tán không còn an toàn do tình hình an ninh quá bất ổn. Pháp và Tây Ban Nha cũng đã ra thông báo tương tự, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết họ sẽ ngừng di tản "trong vài giờ tới".

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ truy lùng và buộc những kẻ thực hiện hai vụ đánh bom phải trả giá. Biden cũng đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự Mỹ lên kế hoạch tấn công những cơ sở và lãnh đạo IS-K, song chưa công bố chi tiết về thời gian và cách thức thực hiện.

Ánh Ngọc (Theo CNN)