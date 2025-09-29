Người chết do bão Bualoi ở Philippines tăng lên 24

Giới chức Philippines cho biết số người thiệt mạng do bão Bualoi đã tăng lên 24, chủ yếu do đuối nước hoặc bị mảnh vỡ va trúng.

Quan chức Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines Rafaelito Alejandro hôm nay cho biết bão Bualoi đã khiến 10 người ở tỉnh Biliran, 9 người ở Masbate, 4 người ở Samar và một người ở tỉnh Nam Leyte thiệt mạng. Theo ông, hầu hết nạn nhân tử vong do đuối nước hoặc mảnh vỡ.

Ít nhất 14 người vẫn mất tích và hơn 30 người bị thương. Gần 2,8 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và lở đất.

Hơn 8.900 ngôi nhà bị tàn phá và hơn 46.600 hộ gia đình vẫn ở các trung tâm sơ tán. Chính phủ đã hỗ trợ tài chính cho gần 150.000 gia đình thông qua các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt do bão Bualoi ở Palanas, tỉnh Masbate ngày 26/9. Ảnh: AFP

Bão Bualoi đổ bộ vào Đông Samar, miền trung Philippines, trước khi vào tỉnh Masbate và quét qua vùng Bicol ở phía nam đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất đất nước, vào cuối tuần trước. Philippines sơ tán 400.000 dân, cho dừng hoạt động của các cơ quan nhà nước và đóng cửa trường học ở nhiều nơi, trong đó có vùng đô thị Manila, để ứng phó bão.

Bualoi đổ bộ chỉ vài ngày sau khi khu vực miền bắc Philippines hứng chịu thiệt hại nặng nề vì siêu bão Ragasa, khiến 14 người thiệt mạng.

Sau khi quét qua Philippines, bão Bualoi hướng về Việt Nam. Đến 0h30 ngày 29/9, bão đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 11, gây mưa rất to từ thành phố Đà Nẵng trở ra miền Bắc, đặc biệt ở Nghệ An và thành phố Huế. Hiện bão đã khiến 12 người thiệt mạng, 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.

Đến 13h hôm nay, bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở địa phận Thượng Lào.

Huyền Lê (Theo AFP, Anadolu)