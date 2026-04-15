Người châu Âu mua xe điện kỷ lục trước khủng hoảng xăng dầu

Doanh số xe điện châu Âu lần đầu vượt mốc nửa triệu trong tháng 3, tăng hơn 70% so với tháng trước đó, do giá nhiên liệu tăng cao vì xung đột Trung Đông.

Theo dữ liệu ngày 14/4 của công ty nghiên cứu thị trường Benchmark Mineral Intelligence (BMI), doanh số xe điện toàn cầu tháng 3 đạt 1,75 triệu, tăng 66% so với tháng trước. Mức này được thúc đẩy bởi khủng hoảng xăng dầu từ xung đột Trung Đông và yếu tố mùa vụ sau Tết Nguyên đán.

Trong đó, châu Âu là động lực tăng trưởng chính, với lượng xe bán ra đạt mức kỷ lục, trên nửa triệu chiếc, tăng 72% so với tháng trước và 37% cùng kỳ. Do giá xăng tăng cao, người dân EU đổ xô mua xe điện.

Xe điện BYD Dolphin Surf trước địa điểm tổ chức sự kiện giới thiệu xe của hãng tại Berlin, Đức, ngày 21/5/2025. Ảnh: Reuters

Riêng tại Pháp, người dân "mua xăng hoảng loạn" gây gián đoạn nguồn cung tại các trạm nhiên liệu. Điều này thúc đẩy doanh số xe điện tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái, gần gấp đôi mức tăng trưởng thị trường này đạt được trong hai tháng đầu năm.

Chi phí nhiên liệu cũng là yếu tố thúc đẩy người Anh mua xe điện tăng 31% so với cùng kỳ 2024. Thị trường Áo, Bỉ, Phần Lan, Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ghi nhận lượng xe bán ra kỷ lục.

Ajay Bhatia, CEO Mobile.de - sàn giao dịch ôtô trực tuyến lớn nhất nước Đức, cho biết giá nhiên liệu cao là chất xúc tác cho sự bùng nổ xe điện. Sàn này ghi nhận lượng yêu cầu mua các dòng xe mới và qua sử dụng tăng hơn 50% trong tháng trước.

Trong khi đó, đại diện sàn giao dịch lớn nước Pháp La Centrale cho biết lượt tìm kiếm ôtô điện tăng 160% trong vòng một tháng qua, nhất là giới tài xế. "Họ rất nhạy cảm với chi phí năng lượng và đang tìm giải pháp thay thế", ông Guillaume-Henri Blanchet, Phó giám đốc điều hành, nói.

Tính chung quý I, doanh số xe điện châu Âu đạt 1,2 triệu, tăng 27% so cùng kỳ. Trong đó, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đóng vai trò ngày càng quan trọng trong công cuộc chuyển đổi, với giá xe dễ tiếp cận hơn. Tại Italy, xe Trung Quốc chiếm gần 40% lượng ôtô điện bán ra trong 3 tháng đầu năm, riêng thị phần của Leapmotor khoảng 30%.

Tương tự, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lượng đăng ký xe điện tại New Zealand tăng 263% so với cùng kỳ. Australia cũng chứng kiến tốc độ tăng trưởng 89% so với năm ngoái, trên 2.000 chiếc đăng ký mới.

Bắc Mỹ là thị trường hiếm hoi ghi nhận doanh số loại xe này giảm trong quý 1. Trong đó, doanh số tại Mỹ giảm 27%, Canada sụt 25%. Tuy nhiên, BMI ghi nhận hơn 100.000 xe điện bán ra trong tháng 3 tại Mỹ là mức cao nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ khoản tín dụng thuế cho phương tiện này.

Bảo Bảo (theo BMI, The Guardian)