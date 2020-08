Người biểu tình Lebanon dựng giá treo cổ giả

Khoảng 5.000 người tụ tập tại trung tâm Beirut hôm nay, dựng giá treo cổ giả nhằm thể hiện mong muốn trừng trị những người phải chịu trách nhiệm về vụ nổ hôm 4/8.

Một số người ném đá, vung những chiếc thòng lọng, hô khẩu hiệu chống chính phủ và giơ biểu ngữ như "hãy cút đi, các ông là những kẻ giết người" trong cuộc biểu tình được gọi là "ngày phán xét", diễn ra tại Quảng trường Liệt sĩ. "Chúng tôi muốn một tương lai tử tế, chúng tôi không muốn các nạn nhân đổ máu vô ích", người biểu tình Rose Sirour nói.

Người biểu tình dựng giá treo cổ giả ở Beirut ngày 8/8. Ảnh: CNN.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tức giận bằng từ khóa #Treo cổ bọn họ, thể hiện mong muốn trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm cho sự cố. Một số người biểu tình dựng giá treo cổ giả tại quảng trường. Cảnh sát sử dụng hơi cay với các thanh niên ném đá vào họ và những người cố gắng vượt qua hàng rào chặn con phố dẫn đến tòa quốc hội. Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết khoảng 100 người bị thương trong cuộc biểu tình.

Nhiều cư dân thủ đô đang chật vật dọn dẹp những ngôi nhà đổ nát. Họ phàn nàn rằng chính phủ lại khiến người dân thất vọng một lần nữa. "Chúng tôi không tin tưởng vào chính phủ", sinh viên đại học Celine Dibo nói khi cô chà vết máu trên các bức tường tòa chung cư của mình.

Giới chức hải quan, quân đội và tư pháp Lebanon từng cảnh báo hiểm họa từ kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat tại cảng Beirut ít nhất 10 lần trong 6 năm qua nhưng không biện pháp xử lý nào được thực hiện. Bộ Y tế Lebanon hôm nay thông báo số người chết trong vụ nổ hôm 4/8 tăng lên 158, 6.000 người bị thương và 21 người mất tích. Hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, thiệt lại ước tính lên đến 5 tỷ USD.

5.000 người biểu tình ở Lebanon Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Beirut ngày 8/8. Video: Reuters.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun hôm 7/8 thừa nhận hệ thống chính trị nước này đang bị "tê liệt" và cần "xem xét lại". Ông cho rằng hai kịch bản có thể xảy ra, do sơ suất hoặc do can thiệp từ bên ngoài bằng tên lửa hay bom.

Cuộc điều tra về vụ nổ dự kiến được báo cáo lên chính phủ Lebanon vào ngày 9/8. 16 người liên quan tới cảng Beirut, gồm tổng giám đốc cảng vụ, đã bị bắt. Nhiều chính khách, trong đó có Tổng thống Pháp Macron, kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về sự việc. Tuy nhiên, ông Aoun khước từ, cho rằng điều đó sẽ chỉ làm suy giảm sự thật.

Sau khi cuộc nội chiến kết thúc năm 1990, Lebanon đặt mục tiêu xây dựng lại đất nước trở thành một trung tâm văn hóa, tài chính ở Trung Đông. Tuy nhiên, Lebanon liên tục chìm trong khủng hoảng và thường bị cuốn vào các cuộc xung đột khu vực. Tháng 10 năm ngoái, người dân ở ít nhất 70 thành phố trên khắp đất nước biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng trong bộ máy chính phủ, năng lực quản lý yếu kém của giới lãnh đạo, các biện pháp thắt lưng buộc bụng và cơ sở hạ tầng thiếu thốn, như tình trạng nước máy không đảm bảo hay thường xuyên mất điện.

Gần một nửa dân số Lebanon sống dưới mức nghèo đói và 35% thất nghiệp. Hồi tháng ba, lần đầu tiên trong lịch sử, Lebanon tuyên bố không có khả năng thanh toán các khoản nợ. Tổng nợ chính phủ của Lebanon hiện là 92 tỷ USD, bằng gần 170% GDP và là một trong số mức nợ cao nhất thế giới.

Người biểu tình đối đầu cảnh sát ở Beirut ngày 8/8. Ảnh: AFP.

Phương Vũ (Theo AFP/Reuters)