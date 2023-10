Người bị bắt oan 43 năm trước được bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng

Bình ThuậnÔng Võ Tê, người bị bắt giam oan 43 năm trước về cáo buộc hai trọng tội, hiện đã qua đời, được VKS bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng.

Ông Võ Ngọc, 65 tuổi (con ông Võ Tê), cho biết gia đình đã nhận được quyết định của VKSND tỉnh Bình Thuận, về việc bồi thường oan sai cho cha ông, ngày 3/10.

Theo đó, VKS sẽ bồi thường cho ông Võ Tê và người thân các khoản: tiền thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút, thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết, thiệt hại về tinh thần của người bị oan, cấp dưỡng cho 6 người con của ông Tê dưới 18 tuổi (ở thời điểm ông Tê bị tạm giam) và các chi phí khác.

43 năm trước, trên địa bàn thôn 3 xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc), huyện Hàm Tân xảy ra vụ án bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) trên đường đi bẻ bắp từ rẫy trở về đã bị sát hại, cướp 1,6 lượng vàng.

Công an huyện Hàm Tân khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Tê (thầy thuốc nam sống cách hiện trường khoảng 300 m) với cáo buộc Giết người, Cướp tài sản. 5 tháng sau, ông được công an tỉnh thả về vì không đủ chứng cứ kết tội.

Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình tại trụ sở UBND xã Tân Phúc (huyện Hàm Tân), ngày 17/6/2022. Ảnh: Việt Quốc

Từ ngày ông Tê bị bắt oan, cả gia đình ông sống trong tủi nhục, bị hàng xóm xa lánh. Các con của ông phải bỏ học giữa chừng. Ông buồn bã, lâm bệnh, rồi qua đời năm 1994, khi vẫn còn mang thân phận bị can.

Ba năm trước, sau nhiều năm ròng rã thu thập chứng cứ tìm kẻ giết mẹ, anh Đỗ Thanh An, con trai nạn nhân Khanh, có đơn gửi Công an Bình Thuận tố cáo hung thủ thực sự là Trương Đình Chi, hiện đã thay tên đổi họ và thay đổi chỗ ở nhiều lần. Từ đó, gia đình ông Võ Tê được một số luật sư hướng dẫn làm đơn kêu oan gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Cuối năm 2021, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Công an phát hiện Trương Đình Chi đang sống ở tỉnh Phú Yên. Ông Chi thừa nhận đã giết bà Khanh nhưng Công an Bình Thuận không thể xử lý hình sự hung thủ vì đã hết thời hiệu.

Ngày 17/6/2022, tại trụ sở UBND xã Tân Phúc, đại diện Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận đã thừa nhận sai sót vì đã bắt giam oan ông Võ Tê, xem đây là bài học sâu sắc để không tiếp tục làm oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm.

Ông Đỗ Thanh An (con trai nạn nhân Phan Thị Khanh, mặc áo thun) đang trò chuyện với con trai ông Võ Tê sau khi cơ quan tố tụng xin lỗi công khai tại xã Tân Phúc, tháng 6/2023.

Ngoài việc thông báo số tiền bồi thường, VKSND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, nếu gia đình ông Võ Ngọc không khiếu nại gì, thì quyết định sẽ có hiệu lực sau 15 ngày.

Theo ông Ngọc, số tiền bồi thường 1,9 tỷ đồng không thể bù đắp được những mất mát về vật chất, tinh thần cho gia đình, nhất là việc cha ông bị bắt oan, mang thân phận bị can Giết người, Cướp tài sản hơn 40 năm. "Nhưng họ công khai xin lỗi, trả lại danh dự cho cha tôi là gia đình mừng vui rồi. Thôi thì cũng chấp nhận vậy, chúng tôi không khiếu nại gì thêm nữa", ông Ngọc nói.

Việt Quốc