Người bệnh đái tháo đường có được ăn bánh chưng Tết?

Người bệnh đái tháo đường không cần kiêng hoàn toàn bánh chưng, bánh tét, song cần hiểu rõ đặc điểm thực phẩm, hiểu cơ thể mình và lựa chọn cách ăn phù hợp.

ThS.BS. Nguyễn Giang Nam, khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho hay Tết Nguyên đán là dịp gia đình sum họp bên mâm cơm truyền thống, có bánh chưng, nem giò, mứt tết... Tuy nhiên, với người bệnh đái tháo đường, dịp Tết đôi khi đi kèm với nhiều băn khoăn. Một trong những câu hỏi thường gặp nhất là liệu người bệnh có thể ăn bánh chưng, bánh tét hay không và nếu có thì nên ăn như thế nào để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Thực tế, người bệnh đái tháo đường không cần kiêng hoàn toàn bánh chưng, bánh tét. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ đặc điểm thực phẩm, hiểu cơ thể mình và lựa chọn cách ăn phù hợp. Người bệnh nên ăn trong bữa chính, không nên ăn bánh chưng, bánh tét khi đói hoặc ăn riêng lẻ như bữa phụ giàu tinh bột.

Bánh chưng chứa rất nhiều năng lượng. Ảnh: Đức Hạnh

Bên cạnh đó, cần kiểm soát khẩu phần. Mỗi lần nên ăn khoảng 50 đến 70g, tương đương khoảng 1/8 chiếc bánh chưng hoặc một khoanh bánh tét nhỏ. Có thể sử dụng một đến hai lần trong ngày nếu đường máu ổn định.

Ngoài ra, cần kết hợp thực phẩm hợp lý. Nên ăn cùng rau xanh, thịt nạc, canh để giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Nên hạn chế ăn kèm thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, nước ngọt, rượu bia và các món quá mặn.

Đặc biệt, khi ăn cần ăn chậm, nhai kỹ. Ăn chậm giúp cơ thể hấp thu đường từ từ hơn, hạn chế tình trạng tăng đường máu nhanh sau ăn. Đồng thời, tăng cường vận động sau ăn. Đi bộ nhẹ nhàng 15 đến 20 phút sau ăn khoảng 30 đến 60 phút có thể hỗ trợ kiểm soát đường máu sau ăn hiệu quả.

Theo bác sĩ Nam, kiểm soát tốt đái tháo đường không chỉ nhằm đạt được các chỉ số xét nghiệm mục tiêu. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài. Kiểm soát tốt đường máu giúp giảm nguy cơ biến chứng, duy trì thể lực, duy trì khả năng lao động, sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống.

Lê Nga