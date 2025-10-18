Người bệnh cúm nên và không nên ăn gì?

Người bệnh cúm nên ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt gà, thịt bò và uống đủ nước, tránh uống sữa, không uống nhiều rượu bia.

Theo BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, bệnh cúm gây ra các biến chứng trên đường hô hấp hoặc thúc đẩy đợt cấp của những người đã có sẵn bệnh mạn tính.

Người bệnh cần lưu ý một số thực phẩm nên và không nên ăn để tránh tình trạng bệnh nặng hơn, như sau:

Các thực phẩm nên ăn

Ăn thực phẩm bổ dưỡng phù hợp có thể đẩy nhanh quá trình chữa bệnh làm giảm các triệu chứng, tăng tốc độ phục hồi và giúp bạn sớm cảm thấy thoải mái. Thực phẩm lành mạnh làm dịu cổ họng và cung cấp chất chống oxy hóa giúp cơ thể chữa lành.

Thịt gà

Súp gà hoặc cháo gà nấu thêm hành, tía tô hoặc canh gà nấu gừng, là món ăn tốt khi bị cúm. Các chất trong những món ăn này dường như kết hợp tốt với nhau để tăng cường khả năng miễn dịch.

Thịt gà là thực phẩm tốt cho sức khỏe vì rất giàu dinh dưỡng, không chứa nhiều chất béo. Thịt gà cũng chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, PP và các chất khoáng canxi, photpho, sắt...

Ngoài bổ dưỡng, thịt gà còn là thực phẩm dễ tiêu hóa, hấp thu. Nhấm nháp mùi thơm của súp gà nóng, cháo gà, canh gà nóng giúp tăng cường chức năng của các cấu trúc lông trong đường mũi, chống lại vi khuẩn và virus.

Thịt bò

Thịt bò rất giàu protein, sắt, magie, selen, photpho, vitamin B6, B12, kẽm... Kẽm có tác dụng chống khuẩn, kháng viêm, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, tốt cho người bệnh cúm, tăng dinh dưỡng và tăng sức đề kháng của cơ thể.

Nước

Khi bị cúm, cơ thể dễ mất nước và các chất điện giải. Một trong những biện pháp quan trọng nhất để hỗ trợ điều trị bệnh là giữ đủ nước. Uống đủ chất lỏng sẽ giúp làm loãng chất nhầy và giảm tắc nghẽn đường hô hấp, bổ sung chất điện giải đã mất.

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc kháng histamine nào hoặc thuốc giảm cảm cúm không kê đơn khác có thể khiến niêm mạc bị khô, cơ thể cảm thấy khô khát. Vì vậy cần đảm bảo uống nước đầy đủ

Những thức uống tốt nhất gồm nước lọc, nước dừa, trà gừng, nước ấm với chanh.

Hệ thống miễn dịch được nuôi dưỡng tốt sẽ có khả năng chống lại nhiễm trùng tốt hơn. Khi khỏi bệnh cúm, hãy bổ sung vào chế độ ăn uống nhiều loại thực phẩm, trái cây và rau nhiều màu sắc, các loại đậu. Đây là những thực phẩm giàu chất phytochemical - hợp chất tự nhiên trong thực phẩm có thể tăng cường sức khỏe.

Thịt bò giàu kẽm, tốt cho người bệnh cúm. Ảnh: Bùi Thủy

Thực phẩm nên tránh

Một số thực phẩm không tốt cho việc cải thiện tình trạng viêm nhiễm nói chung, góp phần làm tắc nghẽn đường hô hấp, khiến bệnh nặng thêm hoặc bị biến chứng, gồm:

Sữa

Tốt nhất nên hạn chế sữa, kem và pho mát. Lactose, một hợp chất trong sữa, có thể khó tiêu hóa.

Nếu đang cảm thấy buồn nôn hoặc bị tăng tiết chất nhầy sau khi uống sữa, nên tránh cho đến khi các triệu chứng cúm biến mất. Uống sữa khi bị tăng tiết chất nhầy đường hô hấp có thể dẫn đến cảm giác đờm đặc hơn và khó thoát ra ngoài.

Thức ăn cứng

Bánh quy giòn, khoai tây chiên và các loại có kết cấu trầy xước khác có thể làm nặng thêm tình trạng ở cổ họng và ho của cơ thể.

Thực phẩm chế biến sẵn

Những thực phẩm này có thể chứa nhiều muối, làm cơ thể mất nước và đường, tăng tình trạng viêm.

Rượu bia

Uống rượu, bia hoặc bất kỳ đồ uống có cồn nào khác sẽ dẫn đến mất nước, tạo cảm giác "nhồi nhét" và tắc nghẽn nhiều hơn. Thêm vào đó, nếu đang dùng bất kỳ loại thuốc không kê đơn nào, trộn lẫn hai loại này sẽ rất nguy hiểm.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo người bệnh nên tránh tiếp xúc với người khác nếu có thể, giữ ấm và nghỉ ngơi. Tiêu thụ nhiều chất lỏng và thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Tránh các thực phẩm không nên ăn trong khi bị cúm. Ngừng hút thuốc, vì điều này làm tăng nguy cơ biến chứng. Ngoài ra, có thể xông bằng các loại lá như húng chanh, gừng, sả... giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng, giải cảm tốt. Bảo đảm vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi. Thường xuyên rửa tay với xà phòng bằng nước sạch. Vệ sinh mũi, họng hằng ngày bằng nước muối.

Khi mắc bệnh, trẻ sơ sinh, người từ 65 tuổi trở lên, hoặc suy giảm miễn dịch nên được thăm khám. Trường hợp nhiệt độ cơ thể vẫn cao sau 4-5 ngày, sử dụng các thuốc hạ sốt nhưng không hiệu quả hoặc các triệu chứng bệnh xấu đi hoặc nghiêm trọng như vùng họng đau rát nhiều, ho kéo dài, khó thở, thở nhanh, người mệt mỏi... nên đến gặp bác sĩ để được theo dõi, điều trị thích hợp.

Mỹ Ý