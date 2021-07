Ngủ trưa giờ nào là tốt nhất?

Nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định tác dụng tích cực của việc ngủ trưa ngay sau bữa ăn với thời gian 15-30 phút, trong tư thế nằm duỗi thẳng lưng.

Nghiên cứu về sức khỏe hưu trí của tiến sĩ Junxin Li, Trung Quốc hợp tác với Đại học Pennsylvania, Mỹ trên những người từ 65 tuổi trở lên cho thấy những người lớn tuổi ngủ trưa vừa phải sau bữa trưa có khả năng nhận thức tốt hơn những người bỏ ngủ trưa hoàn toàn. Trong khi đó, những người không "ngủ bù" vào buổi chiều sau khi không ngủ trưa thường sẽ trải qua suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại.

Nói cách khác, giấc ngủ trưa thư thái không chỉ đơn thuần là một thú vui, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và nhận thức của bạn.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Nên ngủ trưa khi nào?

Mặc dù ngủ trưa có nhiều lợi ích, nhưng thời gian ngủ trưa của bạn khá quan trọng. Theo nhà trị liệu chứng mất ngủ Candice Seti, nếu bạn ngủ trưa muộn hơn 15h chiều, bạn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến giờ đi ngủ bình thường và phá hỏng giấc ngủ chính và quan trọng vào ban đêm.

Vì lý do đó, nên đảm bảo rằng bạn ngủ trưa trước buổi chiều, với thời hạn cố định là trước 15h chiều. Chớp mắt sau giờ ăn trưa có thể là thời gian lý tưởng.

Nên ngủ bao lâu?

Theo nhà trị liệu chứng mất ngủ Candice Seti, chỉ nên đặt khoảng từ 15-30 phút cho giấc ngủ trưa của bạn. Tác giả Daniel Pink, người viết về hành vi con người, đã đặt ra thuật ngữ "nappuccino" để mô tả mẹo không ngủ trưa quá nhiều của anh ấy. Anh pha và uống một tách cà phê đậm đặc ngay trước khi nhắm mắt ngủ trưa. Sau 20 phút nghỉ ngơi, lượng caffeine đó sẽ giúp đánh thức anh dậy để tiếp tục công việc. Sau khi thức dậy, Daniel Pink dành cho mình một chút thời gian trước khi quay lại với bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi phản ứng nhanh và nhạy bén.

Nên chợp mắt trong tư thế nào?

Seti nói rằng không ai muốn nằm vạ vật để ngủ trưa mà muốn duỗi lưng cho thẳng, do đó, cần tạo ra một môi trường thoải mái cho giấc ngủ ngắn của mình. Tốt hơn là bạn sẽ tìm thấy một nơi nào đó tối, thoải mái và yên tĩnh.

Lợi ích của việc ngủ trưa

Theo Juli Kramer, một chuyên gia y học Trung Quốc có trụ sở tại Colorado (Mỹ), sau bữa trưa, ruột non làm việc để phân tách thức ăn thành thức ăn hữu ích và thức ăn thừa. Do đó, ngủ trưa vào thời điểm này giúp dự trữ năng lượng cho ruột non hoạt động, giúp nuôi dưỡng và nâng đỡ cơ thể.

Không phải tự nhiên mà các nghiên cứu về giấc ngủ trưa của Trung Quốc phù hợp với những gì nhiều nước châu Âu và châu Á khác cũng đã thực hiện trong nhiều thế kỷ. Theo Kramer, ngủ trưa không chỉ giúp tăng cường tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, thư giãn hệ thần kinh và tăng cường tuần hoàn.

Các nghiên cứu khẳng định ngủ trưa có thể làm giảm mệt mỏi và cải thiện tinh thần, giúp tăng cường sự tỉnh táo. Ngoài ra, ngủ trưa có thể dẫn đến cải thiện hiệu suất và bộ nhớ. Chợp mắt nhanh chóng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cuối cùng, ngủ trưa có thể cải thiện đáng kể tâm trạng của bạn. Đa phần chúng ta cảm thấy cáu kỉnh là do chúng ta mệt mỏi hoặc thiếu ngủ.

Thùy Linh (Theo Theladders)