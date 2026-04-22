Ngu Thư Hân tỏa sáng khi diện váy của nhà mốt Việt

Thư Hân dự chương trình trong khuôn khổ Liên hoan phim AI thế giới (WAIFF) tại Cannes, Pháp, ngày 21/4. Video: Weibo
Cô chọn váy trong bộ sưu tập 2026 của nhà thiết kế Cường Đàm.
Cô chọn váy trong bộ sưu tập 2026 của nhà thiết kế Cường Đàm.
Bộ đầm mang tinh thần phóng khoáng và cởi mở, với điểm nhấn kim loại ở phần ngực.
Bộ đầm mang tinh thần phóng khoáng và cởi mở, với điểm nhấn kim loại ở phần ngực.
Chủ đề Ngu Thư Hân mặc đầm xanh ở Cannes thu hút hàng chục nghìn bình luận trên Weibo, vào danh sách chủ đề gây chú ý trên nền tảng ngày 22/4.
Chủ đề Ngu Thư Hân mặc đầm xanh ở Cannes thu hút hàng chục nghìn bình luận trên Weibo, vào danh sách chủ đề gây chú ý trên nền tảng ngày 22/4.
Cụm từ khóa "Tạo hình mê hoặc của Ngu Thư Hân ở Cannes" hút hơn 40 triệu lượt xem trên Weibo. Nhiều blogger thời trang đánh giá cao sự sành điệu của diễn viên, nhận xét trang phục của cô phù hợp liên hoan phim AI.
Cụm từ khóa "Tạo hình mê hoặc của Ngu Thư Hân ở Cannes" hút hơn 40 triệu lượt xem trên Weibo. Nhiều blogger thời trang đánh giá cao sự sành điệu của diễn viên, nhận xét trang phục của cô phù hợp liên hoan phim AI.
Thư Hân chụp hình thời trang trên phố Cannes.
Nhà thiết kế Cường Đàm sinh năm 1990 ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc và Học viện Thiết kế và Thời trang London. Anh từng tổ chức các show diễn như Inflowing, Rendezvous, Warriors in Yoshiwara, Fusion, Inflow. Các thiết kế của anh mang đậm nét kiến trúc qua cách tạo phom, hướng đến phong cách sang trọng, có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh.
Thư Hân chụp hình thời trang trên phố Cannes.
Nhà thiết kế Cường Đàm sinh năm 1990 ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc và Học viện Thiết kế và Thời trang London. Anh từng tổ chức các show diễn như Inflowing, Rendezvous, Warriors in Yoshiwara, Fusion, Inflow. Các thiết kế của anh mang đậm nét kiến trúc qua cách tạo phom, hướng đến phong cách sang trọng, có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh.
Ngu Thư Hân là gương mặt đình đám làng giải trí Trung Quốc, từng đóng Tân biên thành lãng tử, Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Thương Lan quyết, Vĩnh dạ tinh hà. Cô có lượng fan đông trên mạng xã hội, với hơn 28 triệu người theo dõi Weibo.
Ngu Thư Hân là gương mặt đình đám làng giải trí Trung Quốc, từng đóng Tân biên thành lãng tử, Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Thương Lan quyết, Vĩnh dạ tinh hà. Cô có lượng fan đông trên mạng xã hội, với hơn 28 triệu người theo dõi Weibo.
Tại sự kiện diễn ra đầu tháng 4, Ngu Thư Hân cũng chọn váy áo của Cường Đàm.
Những năm gần đây, nhiều sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hợp tác với các nhà mốt Việt Nam. Diễn viên Phạm Băng Băng cho biết cảm nhận được sự trỗi dậy của các nhà thiết kế Việt, cho rằng họ học hỏi từ nước ngoài nhiều kỹ thuật may, sáng tạo riêng, thêm yếu tố văn hóa truyền thống vào trang phục, khiến chúng độc đáo, nhiều mẫu mới mẻ và duyên dáng. Cuối tháng 3, Băng Băng chọn váy thuộc bộ sưu tập "Cành vàng lá ngọc" của Phan Huy dự sự kiện ở Thái Lan.
Tại sự kiện diễn ra đầu tháng 4, Ngu Thư Hân cũng chọn váy áo của Cường Đàm.
Những năm gần đây, nhiều sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hợp tác với các nhà mốt Việt Nam. Diễn viên Phạm Băng Băng cho biết cảm nhận được sự trỗi dậy của các nhà thiết kế Việt, cho rằng họ học hỏi từ nước ngoài nhiều kỹ thuật may, sáng tạo riêng, thêm yếu tố văn hóa truyền thống vào trang phục, khiến chúng độc đáo, nhiều mẫu mới mẻ và duyên dáng. Cuối tháng 3, Băng Băng chọn váy thuộc bộ sưu tập "Cành vàng lá ngọc" của Phan Huy dự sự kiện ở Thái Lan.
Như Anh
Ảnh: Weibo