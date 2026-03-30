Phạm Băng Băng mặc đầm 'cành vàng lá ngọc' của nhà mốt Việt

Người đẹp 45 tuổi chọn váy quây ngực dự sự kiện tại Bangkok, Thái Lan cuối tuần qua.
Fan Thái vây quanh Phạm Băng Băng. Video: Douyin
Chiếc váy thuộc bộ sưu tập dòng Haute Couture xuân hè 2026 của Phan Huy, từng được giới thiệu tại Tuần thời trang Paris.
Phan Huy 27 tuổi, quê Quảng Trị. Anh hiện là thành viên khách mời của Liên đoàn Haute Couture (Fédération de la Haute Couture et de la Mode). Phan Huy thường tổ chức show ở Paris Fashion Week, ghi dấu ấn với các bộ sưu tập Afterglow at Tam Giang Lagoon, Lost in the cavern mang phong cách chủ đạo glamorous (hào nhoáng) và romance (lãng mạn).
Trên Weibo, stylist của diễn viên cho biết khi xem bộ sưu tập ở tuần thời trang tại Pháp, Phạm Băng Băng đã muốn mặc một thiết kế của Phan Huy để dự sự kiện. Êkíp của Phạm Băng Băng nhận xét chiếc váy lãng mạn như dải ngân hà lấp lánh, các chi tiết xếp thủ công khéo léo và tinh tế.
Người đẹp trang điểm phong cách lãng mạn, son môi màu cánh hoa.
Phạm Băng Băng giao lưu với fan Thái Lan.
Cô từng mặc trang phục của một số nhà mốt Việt Nam như Chung Thanh Phong, JoliPoli. Những năm gần đây, Phạm Băng Băng cảm nhận được sự trỗi dậy của các nhà thiết kế Việt, cho rằng họ học hỏi từ nước ngoài nhiều kỹ thuật may, sáng tạo riêng, thêm yếu tố văn hóa Việt vào trang phục, khiến chúng độc đáo, nhiều thiết kế mới mẻ và duyên dáng.
Nhà tạo mẫu chọn cho Phạm Băng Băng các thiết kế tông tím, mang hơi thở mùa xuân trong chuyến công tác.
Những năm gần đây, bên cạnh đóng phim, Băng Băng phát triển lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, mở nhiều cửa hàng tại các quốc gia Đông Nam Á.
Như Anh
Ảnh: Fan Bingbing Studio