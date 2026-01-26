'Ngủ ngày cày đêm' có hại thận?

Tôi phải làm việc xuyên đêm, nếu ngủ bù đủ 7-9 tiếng vào ngày hôm sau thì có còn gây hại sức khỏe vì thức đêm không? (Trường, 33 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Quan niệm "ngủ ngày, cày đêm" hay thói quen "ngủ bù đủ 7-9 tiếng vào ngày hôm sau" đều gây hại sức khỏe, đặc biệt là gan và thận.

Thận đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng với cơ thể như lọc máu đào thải độc tố và nước dư thừa, cân bằng điện giải...Gan và thận sẽ thải độc tố từ 10 giờ tối, khi cơ thể trong trạng thái ngủ nghỉ. Nếu bạn thức đêm, các cơ quan này buộc phải làm việc liên tục, không được nghỉ ngơi. Chưa kể, thức đêm khiến cơ thể bị rối loạn nhịp sinh học, khiến cơ thể yếu mòn dần theo thời gian. Lúc này, bạn có ngủ bù 10 tiếng mỗi ngày cũng không có tác dụng.

Ngủ không đủ giấc còn khiến tinh thần mệt mỏi, giảm trí nhớ và sự tập trung, "rước thêm bệnh vào người". Nam giới thức đêm nhiều còn gây hại đến sức khỏe sinh sản, rối loạn cương, yếu sinh lý, trầm cảm, lo âu...

Do đó, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ mỗi đêm 7-9 tiếng, bổ sung dinh dưỡng, uống đủ nước. Hạn chế đồ uống có cồn, thuốc lá, chất kích thích. Tập thể dục thể thao hàng ngày để tăng đề kháng.

Buổi tối, bạn nên hạn chế sử dụng chất kích thích (cà phê, trà, rượu bia, thuốc lá) để thức dài, không lạm dụng thuốc ngủ, thuốc an thần. Khi có những dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thận như mệt mỏi, xanh xao, ăn uống kém, buồn nôn và nôn, rối loạn tiểu tiện... cần đi kiểm tra.

Ảnh minh họa: Pexels/Beka Ichkiti

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải

Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E