Ngủ lều giữa cái lạnh 3 độ C dưới tán hoa mận

Sơn LaNgày gia đình anh Minh Hùng hạ trại ở vườn mận Mộc Châu là một trong những ngày nhiệt độ miền Bắc thấp nhất trong tháng 1, chỉ 3 độ C.

Hoa mận là loài hoa đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu vào mùa xuân. Năm nay, hoa nở nhiều từ cuối tháng 1, đặc biệt ở thung lũng Nà Ka, được nhiều du khách ghé thăm so sánh vẻ đẹp như "mùa hoa anh đào Nhật Bản".

Sau khi tìm hiểu các thông tin, gia đình anh Phạm Minh Hùng và chị Nguyễn Kim Anh, sống tại quận Đống Đa, Hà Nội quyết định lên đường. Họ ghé thăm Mộc Châu 3 ngày 2 đêm, từ 27 đến 29/1 (mùng 6 đến mùng 8 Tết).

Gia đình anh Hùng cắm trại ở vườn mận tại thung lũng Nà Ka. Ảnh chụp lúc chạng vạng.

Thời tiết Mộc Châu những ngày cuối tháng 1 gió to và lạnh. Ban ngày nhiệt độ 13-15 độ C, chiều tối giảm sâu còn 5 đến 3 độ C. Hôm 28/1 là một trong hai ngày của tháng (ngày còn lại 24/1) có nhiệt độ vào ban đêm xuống thấp nhất - 3 độ C. Đây cũng là ngày gia đình anh Hùng chọn cắm trại ở thung lũng Nà Ka. Đêm trước đó, họ ngủ trong homestay.

Anh Hùng chia sẻ do chủ quan vì nghe theo quảng cáo túi ngủ dày, chịu được nhiệt độ âm nên họ không mang thêm chăn. "Cái kết là đêm rất lạnh, bản thân tôi bị cảm do mất nhiệt", anh nói.

Điều may mắn là vợ và con anh Hùng đi cùng không bị lạnh. Lý do là hai mẹ con nằm chung một túi ngủ. Em bé được bố mẹ trang bị cho nhiều lớp quần áo và giữ ấm liên tục nên ngon giấc. Họ cũng mang theo máy sưởi, đắp thêm một tấm thảm. "Mọi người nên chuẩn bị thật đủ ấm nếu cắm trại. Chúng tôi đi tất trên thảm vẫn thấy lạnh buốt", anh nói.

Anh Nguyễn Anh Chiêm, một phượt thủ với gần 20 năm săn hoa, cắm trại qua đêm ở các tỉnh miền núi Tây Bắc cũng cho biết, trời đêm ở các tỉnh miền núi thường lạnh, buốt, có sương. Ngoài xem dự báo thời tiết trước khi đi, cần mang thêm chăn, đệm điện hoặc đèn sưởi. Những khu cắm trại thường không trang bị bình tắm nóng lạnh. Do đó, mọi người nên bỏ qua việc tắm rửa tối hôm đó để tránh bị cảm.

Lối vào khu cắm trại.

Vườn mận nhà anh Hùng cắm trại rộng hơn 1 ha với hơn 400 gốc cây cổ thụ, chia làm hai khu: chụp ảnh (có nhà sàn để ăn nghỉ) và cắm trại. Khu cắm trại ở bên trong nên yên tĩnh. Hoa mận đang vào độ nở rộ, cây vừa có nụ, hoa xen lẫn quả xanh, chín. Cả nhà cùng chụp ảnh dưới tán cây, hái mận, quây quần bên bếp lửa nướng khoai, BBQ. Đây là lần đầu con trai họ được hái mận từ trên cây, nên rất thích thú.

"Sau khi tham khảo một số nhà, tôi thấy vườn này không quá rộng, nhưng có nhiều ưu điểm như địa hình bằng phẳng, phù hợp cắm trại. Gốc mận cổ lâu năm nên cao, không bị vướng và được trồng theo lối, tạo thành các con đường quanh co rất đẹp. Bãi cỏ xanh, phía trên chăng lưới tránh sương muối nên không cần căng bạt vào buổi tối", anh Hùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, chủ vườn được đánh giá nhiệt tình, thân thiện. Vé vào vườn để chụp ảnh là 30.000 đồng một người, nếu cắm trại qua đêm 250.000 đồng còn thuê thêm lều 500.000 đồng.

Đoạn đường di chuyển theo đánh giá của anh Hùng là dễ đi, mất khoảng 5 tiếng. Từ Hà Nội, du khách đi thẳng đến thị trấn Nông trường Mộc Châu, sau đó, rẽ vào hướng đi xã Tân Lập. Đường đi đều được trải nhựa. Từ đầu thung lũng Nà Ka vào các vườn và sâu trong thung lũng là đường đất, đá sỏi, nhưng xe ôtô gầm thấp vẫn có thể vào đến tận nơi.

Chị Kim Anh cùng con trai chơi trước cửa lều, phía trên là những tán cây nở hoa trắng.

Thung lũng Nà Ka có hàng trăm vườn mận, nhưng chỉ có khoảng 10 vườn làm du lịch, anh Nguyễn Sơn, chủ một vườn mận ở Nà Ka, chia sẻ. Theo anh Sơn, năm nay lượng khách đổ về Mộc Châu cuối tháng 1 và những ngày đầu tháng 2 đông hơn năm ngoái. Vườn nhà anh trung bình mỗi ngày đón 100-200 khách ghé chụp ảnh. Với những gia đình cắm trại, đêm đông nhất là hơn 15 lều. Vào các ngày cuối tuần, lượng khách có thể lên gấp đôi. Cả thung lũng một ngày có thể đón tới 2.000 khách.

Nguyễn Sơn cho biết với những người thích đi cắm trại, không cần mang quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh hay đồ ăn quá cầu kỳ. Mọi người có thể chuẩn bị sẵn đồ nướng đi từ nhà, hoặc đặt tại vườn. Các món ăn đặc sản ở Mộc Châu mà du khách nên thưởng thức vào dịp này là rau cải mèo luộc, xôi hoặc cơm nương ăn cùng gà quay. Giá một mâm cho 4 người gồm các món trên khoảng 500.000 đồng.

Trải nghiệm ngủ lều dưới cái lạnh 3 độ C dưới tán hoa mận Video: Nguyễn Sơn

"Chúng tôi đã kết thúc chuyến du xuân đầu năm không thể hài lòng hơn. Cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam một Nà Ka, điểm cắm trại quá đẹp để cả nhà được trải nghiệm", anh Hùng nói.

Phương Anh

Ảnh: NVCC