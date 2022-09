Ngư dân trục vớt tàu chìm sau bão Noru

trục vớt tàu

So với các cơn bão mạnh trước đó, thiệt hại do tàu thuyền sau bão Noru đã giảm đáng kể do ngư dân kịp thời về trú tránh trước bão và giằng néo cẩn thận ở nơi neo đậu, giảm thiểu va chạm, chìm tàu.

Trục vớt tàu chìm sau bão. Video: Đắc Thành